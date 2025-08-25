Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Hojlund! I rossoneri ci hanno provato ancora e... Ultimissime

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Hojlund: i rossoneri, prima di chiudere per Harder, hanno fatto un nuovo tentativo

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi di scena e retroscena intriganti, e il calciomercato Milan non fa eccezione. Nonostante la recente chiusura dell’affare per Conrad Harder, giovane e promettente attaccante dello Sporting CP, la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e con il benestare del tecnico Massimiliano Allegri, si è resa protagonista di un sondaggio di mercato che ha fatto molto discutere. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il club di Via Aldo Rossi avrebbe infatti tentato un ultimo disperato assalto per uno dei nomi più caldi del momento: Rasmus Hojlund.

Il Sogno Hojlund: Un’Ambizione non Realizzata

L’attaccante danese, classe 2003, è stato a lungo uno dei principali obiettivi di diverse big europee, e il Milan non ha mai nascosto una certa ammirazione per il suo potenziale. Il retroscena svelato dalla nota testata sportiva svela come la dirigenza rossonera abbia cercato di capire se la situazione del giocatore fosse cambiata, in particolare per quanto riguarda la sua priorità di trasferimento. Hojlund, infatti, aveva posto una condizione chiara: un prestito con obbligo di riscatto, anche se condizionato a determinati obiettivi sportivi. Una formula che avrebbe garantito al giovane una maggiore sicurezza sul suo futuro.

Tuttavia, i margini per inserirsi concretamente nella trattativa tra il Napoli e l’entourage del calciatore erano minimi se non nulli. La mossa del Milan si è quindi configurata più come una verifica che come un vero e proprio tentativo di sorpasso. Di fronte a questa realtà, il club rossonero ha saggiamente deciso di virare su un altro profilo, trovando in Conrad Harder il rinforzo ideale per il reparto offensivo. Harder rappresenta un investimento per il futuro, un giovane di talento su cui Allegri e Tare potranno lavorare per far crescere e integrare al meglio.

Napoli a un Passo: Solo la Formula Separa Hojlund dal Vivere la Magia del Vesuvio

Mentre il Milan si è tirato indietro, la strada per il Napoli sembra ormai spianata. L’operazione per portare Hojlund al Maradona è in fase avanzata, con le due società che hanno già trovato un’intesa di massima sulla valutazione del cartellino, stimata in circa 40-45 milioni di euro. Le cifre non rappresentano un problema, dato che l’accordo economico è sostanzialmente raggiunto. La questione che tiene ancora banco, e che ha rallentato la fumata bianca, è legata alla formula del trasferimento.

Hojlund, forte della sua richiesta iniziale, vorrebbe maggiori garanzie per il futuro, spingendo per una formula che assicuri il suo riscatto. Il Napoli, dal canto suo, starebbe cercando la soluzione migliore che possa accontentare tutte le parti in causa. La trattativa è, dunque, entrata nella sua fase finale e decisiva, con la fiducia che la fumata bianca possa arrivare a breve. La passione dei tifosi napoletani sta salendo alle stelle, ansiosi di vedere il giovane attaccante vestire la maglia azzurra e diventare il nuovo idolo del San Paolo. Per il Milan, resta il rammarico per un sogno sfumato, ma anche la consapevolezza di aver agito con prontezza e lungimiranza, assicurandosi un’altra giovane promessa in Conrad Harder.