Calciomercato Milan, retroscena con la Roma: ai giallorossi non piaceva solamente Gimenez. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come sottolineato dal giornalista Luca Bianchin su gazzetta.it, il Milan sta dimostrando una chiara volontà di puntare sui suoi giovani talenti. Tra questi, due nomi spiccano in modo particolare: il portiere Torriani e il difensore Davide Bartesaghi. Entrambi hanno attirato l’interesse di diversi club, sia in Italia che all’estero, a testimonianza del loro valore e del potenziale che hanno dimostrato. Nonostante le lusinghe, il Milan ha scelto di blindarli, considerandoli parte integrante del progetto tecnico per il presente e il futuro.

Il caso di Bartesaghi è particolarmente interessante. Il difensore ha catturato l’attenzione di diverse squadre, tra cui la Roma, che si era mossa concretamente per portarlo nella Capitale. Tuttavia, la società rossonera, sostenuta dalle valutazioni di Massimiliano Allegri, ha respinto ogni offerta. La fiducia del tecnico nei confronti di Bartesaghi è evidente, tanto che, sempre secondo Bianchin, il giovane sarà la “prima riserva a sinistra” dietro a Pervis Estupiñán e, potenzialmente, anche dietro a Strahinja Pavlovic. Questa scelta non è solo un atto di fiducia nei confronti del ragazzo, ma è anche un segnale preciso lanciato al mercato: il Milan non è più disposto a cedere i suoi gioielli, ma vuole farli crescere in casa.

La decisione di Allegri di affidarsi a un giovane come Bartesaghi per un ruolo così delicato dimostra coraggio e lungimiranza. In un contesto in cui la concorrenza è alta, con un giocatore affermato come Estupiñán nel suo stesso ruolo, per Bartesaghi si aprono delle opportunità importanti per maturare e dimostrare il suo valore. La sua crescita sarà monitorata attentamente, e non è da escludere che, con il giusto impegno e la giusta mentalità, possa ritagliarsi uno spazio sempre più importante nelle gerarchie di Allegri. Il Milan, dunque, si affida alla linea verde, con l’obiettivo di costruire una squadra solida e vincente nel tempo.