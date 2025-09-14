Calciomercato Milan, il retroscena spiazza i tifosi! Proposto in estate per il centrocampo

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena estivo: ai rossoneri tra giugno e luglio è stato offerto Bissouma del Tottenham

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan avrebbe avuto l’opportunità di rinforzare il proprio centrocampo con un nome di spicco durante l’ultima sessione estiva. Stiamo parlando di Yves Bissouma, l’esperto mediano del Tottenham, la cui proposta sarebbe arrivata direttamente sulla scrivania della dirigenza rossonera. A rivelare questo interessante retroscena è stato il noto giornalista Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube del suo collega Fabrizio Romano, una fonte autorevole per le notizie di calciomercato internazionale. Le dichiarazioni di Moretto hanno gettato nuova luce sulle strategie del club milanese, svelando un’occasione mancata che, però, non era considerata una priorità per la società.

La proposta respinta: età, costo e le nuove strategie del Milan targato Tare

Moretto ha spiegato che la proposta è stata fatta al calciomercato Milan tra giugno e luglio. Nonostante Yves Bissouma sia un giocatore di grande esperienza in Premier League, il club di Via Aldo Rossi, guidato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha deciso di declinare l’offerta. Il centrocampista maliano, che compirà 29 anni, è stato acquistato dal Tottenham nel 2022 per quasi 30 milioni di euro dal Brighton, e ha un contratto in scadenza nel 2026. Sebbene sia considerato un giocatore in uscita dal club londinese, il Milan ha preferito perseguire obiettivi diversi per il proprio centrocampo. Questo dimostra la chiara linea strategica del nuovo corso dirigenziale, che non ha voluto impegnarsi in un’operazione che, pur con un nome di alto profilo, non rientrava nei piani iniziali. La scelta di declinare un’opportunità come questa sottolinea la volontà del Milan di agire con cautela e selettività, valutando ogni singola mossa con attenzione.

Bissouma e il possibile futuro in Italia: Le porte di gennaio

Nonostante il Milan abbia declinato l’offerta, il futuro di Yves Bissoumapotrebbe comunque essere in Serie A. Le parole di Matteo Moretto lasciano intendere che il giocatore sia ancora sul mercato e che la sua permanenza al Tottenham sia in dubbio. L’ipotesi di vederlo in Italia non è tramontata, anzi, potrebbe riemergere con forza nella sessione invernale di mercato. “Vedremo se a gennaio ci sarà la possibilità di vederlo in Italia“, ha dichiarato Moretto, alimentando le speculazioni su un suo possibile trasferimento in un altro club della nostra penisola. Il Milan ha dimostrato di avere le idee chiare, ma il nome di Bissouma rimane uno dei più caldi per la prossima finestra di mercato. Resta da vedere se un altro club italiano deciderà di farsi avanti per un giocatore di tale qualità ed esperienza, che potrebbe rappresentare un valore aggiunto significativo per qualsiasi squadra della Serie A. La situazione è in continua evoluzione, e il futuro di Bissouma è tutto da scrivere.