Calciomercato Milan, incredibile retroscena Dzeko! Poteva arrivare in rossonero, la ricostruzione è da brividi

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Edin Dzeko svelato dall’agente Silvano Martina: poteva arrivare in rossonero

Un racconto intimo e sorprendente svela i retroscena di un’amicizia e di un affare di mercato che ha segnato la storia recente del calcio italiano. A parlare è Silvano Martina, ex portiere di Genoa e Cagliari e, soprattutto, storico procuratore di uno degli attaccanti più letali della sua generazione: Edin Dzeko. In un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Martina ha ripercorso le tappe della sua vita professionale e personale, offrendo una prospettiva unica e inedita sul mondo del calcio.

La storia di Martina e Dzeko è un intreccio di destini che affonda le radici nella loro infanzia a Sarajevo. “Ero amico del papà di Dzeko,” ha raccontato Martina, “abitavamo a soli 150 metri di distanza e giocavamo a pallone insieme.” Un legame che si è riacceso anni dopo, quasi per caso, quando il calciomercato Milan trattò il giovane attaccante bosniaco. In quel momento, Martina pensò che si trattasse del figlio del suo vecchio amico, Mito. “Chiamai Mito e riprendemmo l’amicizia,” ha rivelato il procuratore. Un’amicizia che si sarebbe rivelata cruciale per le sorti di Dzeko in Italia.

Dzeko: Dal Milan sfiorato alla consacrazione romana

Il racconto si sposta nel 2015. In quel periodo, il Milan aveva cercato di portare Dzeko a Milano, ma la trattativa non andò in porto. La svolta arrivò quando un’altra squadra italiana si fece avanti con forza: la Roma. Martina ha ricordato il momento esatto in cui tutto cambiò: “Sabatini (allora DS della Roma) mi dice che ha bisogno di un attaccante forte se no a Roma l’avrebbero massacrato.” La risposta di Martina fu lapidaria: “Propongo Dzeko.” A quel punto, l’accensione di una sigaretta e una singola frase di Sabatini segnarono il destino del bosniaco: “‘Chiamalo, lo compro’.” Un affare lampo che si concluse con un viaggio in auto da Milano a Spalato, con Martina e Sabatini pronti a chiudere la trattativa.

L’arrivo di Dzeko alla Roma si rivelò un successo clamoroso. Nonostante le iniziali difficoltà, il bosniaco è diventato il terzo miglior marcatore di tutti i tempi della storia del club capitolino, lasciando un segno indelebile nella memoria dei tifosi giallorossi.

Il passato di Silvano Martina: Un’infanzia tra miseria e sogni

L’intervista ha anche offerto uno sguardo commovente sulla vita di Silvano Martina, che ha svelato di essere stato uno dei primi calciatori extra-comunitari in Italia. “Mio papà friulano, mia mamma bosniaca,” ha spiegato. Il suo arrivo in Italia nel 1965 fu una scelta dettata dalla necessità. “Non ce la passavamo bene a Sarajevo,” ha ricordato, “e mio padre scherzando disse a mia madre: ‘Andiamo in Italia, tanto peggio di così…’.” Martina ha descritto un’infanzia di povertà assoluta, fatta di stenti e sacrifici. “Andavo a scuola in mutande, a petto nudo con solo la cartella sulle spalle.” Per guadagnarsi da vivere, si arrangiava “consegnando pane e spalando neve per 200 lire.” Un percorso di vita difficile e pieno di ostacoli che ha forgiato il suo carattere, prima che il talento e la perseveranza venissero premiati. La svolta arrivò grazie a Toni Bacchetti che, notandolo, lo portò all’Inter, dando inizio alla sua carriera nel mondo del calcio.