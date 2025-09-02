Calciomercato Milan, intreccio Dovbyk con la Roma! Ultime ore frenetiche, la ricostruzione lascia basiti i tifosi. Cosa è successo

Calciomercato Milan, clamorosa ricostruzione sulle ultime ore della giornata di ieri: Dovbyk ha seriamente sfiorato Milanello

La sessione estiva di calciomercato è terminata, ma continuano a emergere retroscena e dettagli sulle trattative che hanno animato le ultime ore. Un episodio che ha catturato l’attenzione dei tifosi rossoneri è stato il mancato scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk, che avrebbe coinvolto il calciomercato Milan e la Roma. A fare chiarezza su questa intricata vicenda sono stati i noti esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che in un video pubblicato su YouTube hanno svelato i retroscena di una trattativa che, nonostante le premesse, non è andata in porto.

Secondo le rivelazioni di Fabrizio Romano, il bomber messicano Santiago Gimenez ha dato la sua totale disponibilità a trasferirsi alla Roma. Un’apertura che ha fatto sperare i giallorossi, desiderosi di rinforzare il proprio attacco. Al contrario, il Chelsea non è mai stato una destinazione concreta per il giocatore del Milan. Nonostante l’interesse e l’apertura del calciatore, la trattativa non si è concretizzata, e Gimenez è rimasto a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan.

Matteo Moretto ha confermato che le due società hanno effettivamente trattato per lo scambio, ma senza raggiungere un accordo definitivo. Di conseguenza, l’attaccante ucraino Artem Dovbyk è rimasto alla Roma, dove ora dovrà fare i conti con un ruolo non da protagonista sotto la guida del nuovo tecnico Gasperini. Questa situazione mette in luce la frustrazione del giocatore, consapevole di non essere più al centro del progetto tecnico giallorosso.

Joe Gomez, il desiderio di Allegri e l’arrivo last-minute di Odogu

Non solo l’attacco, ma anche la difesa ha tenuto banco nelle ultime ore di mercato del Milan. Matteo Moretto ha rivelato un altro retroscena, riguardante il mancato arrivo del difensore inglese Joe Gomez. Il calciatore del Liverpool era il nome in cima alla lista del nuovo tecnico rossonero Massimiliano Allegri, che lo riteneva ideale per esperienza e caratteristiche. La trattativa, però, non ha avuto il tempo di svilupparsi al meglio. Moretto ha spiegato che la fretta e la pressione degli ultimi giorni di mercato hanno costretto il Milan a prendere decisioni rapide, per non ritrovarsi a mani vuote.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha quindi virato su un altro obiettivo, riuscendo a chiudere in extremis per l’arrivo del promettente difensore David Odogu. Un acquisto che, pur non essendo il nome di spicco desiderato inizialmente, rappresenta una mossa strategica per il club, che ha preferito non rischiare di rimanere senza un rinforzo nel reparto arretrato. L’arrivo di Odogu chiude così il cerchio delle operazioni di mercato per la difesa del Milan, lasciando aperta la curiosità su come il giovane si integrerà nella squadra di Allegri.