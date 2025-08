Calciomercato Milan, clamoroso retroscena: Tare lo ha scartato! Non arriverà lui in attacco

Calciomercato Milan, nonostante le tante voci degli ultimi giorni Igli Tare ha scartato il profilo di Darwin Nunez per l’attacco

Il nome di Darwin Núñez è tornato a circolare con insistenza negli ambienti calcistici legati al calciomercato Milan, ma la realtà, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è che al momento non ci sono né offerte né rilanci da parte del club rossonero. Nonostante il centravanti uruguaiano sia stato proposto alla dirigenza milanista, e le sue prestazioni siano state oggetto di attente valutazioni, l’attenzione del Milan è attualmente divisa su diverse altre priorità in questa finestra di mercato estiva.

Le voci su Núñez, calciatore di indubbio talento e dal profilo internazionale, hanno inevitabilmente acceso l’entusiasmo di una parte della tifoseria. La sua capacità realizzativa, la sua presenza fisica e la sua giovane età lo renderebbero un profilo ideale per rinforzare l’attacco del Diavolo. Tuttavia, come sottolineato da Romano, le valutazioni effettuate dal Milan non hanno ancora portato a un’azione concreta sotto forma di proposta ufficiale o di trattativa avviata.

La Nuova Era Rossonera: Tare e Allegri al Lavoro

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ha segnato l’inizio di una nuova era per il Milan. Entrambi stanno lavorando incessantemente per definire la strategia di mercato e costruire una squadra competitiva in grado di affrontare le sfide della prossima stagione. È plausibile che, in questo momento di transizione e di ristrutturazione, la dirigenza stia soppesando con estrema attenzione ogni singola mossa, privilegiando obiettivi specifici e profili funzionali al nuovo progetto tecnico di Allegri. La visione di Tare e l’esperienza di Allegri sono fondamentali per identificare i giocatori giusti che possano integrarsi al meglio nella squadra e contribuire al raggiungimento degli ambiziosi traguardi prefissati.

Le Priorità del Milan: Un Mercato su Più Fronti

Il fatto che il Milan sia “concentrato anche su diverse altre cose” suggerisce una strategia di mercato a 360 gradi. È probabile che il club stia cercando rinforzi in diversi reparti, non solo in attacco. Le esigenze tattiche di Allegri potrebbero richiedere interventi in difesa, a centrocampo o sugli esterni, rendendo il mercato rossonero piuttosto articolato e complesso. La liquidità e il budget a disposizione, sebbene non illimitati, saranno gestiti con la massima parsimonia e lungimiranza, per assicurare l’arrivo di giocatori di qualità che possano elevare il livello della rosa senza compromettere la sostenibilità finanziaria. La scelta di un attaccante centrale come Darwin Núñez, pur essendo un nome di fascia alta, potrebbe dipendere dalla disponibilità di risorse economiche e dalla possibilità di finalizzare altre operazioni strategiche per la squadra.

Darwin Núñez: Un Futuro da Scrivere Lontano da Milano?

Per ora, quindi, le possibilità di vedere Darwin Núñez con la maglia del Milan sembrano ridotte. Le parole di Fabrizio Romano sono chiare e non lasciano spazio a interpretazioni: nessuna offerta concreta, nessun rilancio. Ciò non esclude che la situazione possa evolvere nelle prossime settimane, ma al momento il Milan appare orientato verso altri obiettivi o, perlomeno, sta valutando attentamente il panorama complessivo del mercato prima di affondare il colpo per un nome di tale calibro. La tifoseria rossonera continuerà a monitorare con attenzione gli sviluppi, sperando in rinforzi di qualità che possano riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sessione di mercato è ancora lunga e ricca di colpi di scena, ma per Darwin Núñez e il Milan, il capitolo è ancora in fase di valutazione preliminare.