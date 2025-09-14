Calciomercato Milan, retroscena Chukwueze: futuro in bilico, la sua permanenza in Premier dipenderà da… Le ultimissime notizie

La notizia, diffusa da Matteo Moretto su YouTube, ha fatto il giro del web: Samuel Chukwueze è stato ceduto dal Milan al Fulham. La formula scelta è quella del prestito con diritto di riscatto, un’opzione che lascia aperta ogni possibilità per il futuro del giocatore. Non si tratta di un obbligo, quindi il club inglese potrà decidere, al termine della stagione, se versare nelle casse rossonere una cifra vicina ai 28 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo.

Questa mossa suggerisce una certa prudenza da parte del Fulham, che vuole valutare a fondo il nigeriano prima di un investimento così oneroso. Allo stesso modo, il Milan si libera temporaneamente di un ingaggio importante, mantenendo la possibilità di incassare una somma significativa nel caso in cui Chukwueze si adatti bene alla Premier League.

Se il giocatore dovesse far bene, per il Milan sarebbe una vittoria: cash fresco da reinvestire. Se invece il Fulham decidesse di non riscattarlo, Chukwueze tornerebbe a Milano, e il Milan si troverebbe a gestire nuovamente il suo futuro.

L’operazione riflette una gestione del mercato oculata da parte di Tare, che cerca di massimizzare il valore della rosa. Il futuro di Chukwueze, che ora è in mano al Fulham, dipenderà interamente dal suo rendimento.