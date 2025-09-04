Calciomercato Milan, Boniface e la stoccata al club rossonero! C’entrano le visite mediche, le dichiarazioni del nigeriano fanno rumore

Calciomercato Milan, Victor Boniface, nuovo attaccante del Werder Brema, è tornato a parlare del mancato trasferimento in rossonero

Il calciomercato Milan è un vortice di trattative, voci e colpi di scena. A volte, un affare che sembra già chiuso si sgretola all’ultimo, lasciando dietro di sé domande e speculazioni. È il caso di Victor Boniface, il giovane e promettente attaccante nigeriano che, a un passo dal vestire la maglia rossonera, ha visto il suo sogno svanire. Arrivato al Werder Brema come nuovo e attesissimo centravanti, Boniface ha rotto il silenzio e ha voluto chiarire una volta per tutte i motivi del suo mancato arrivo a Milano. Le sue parole, riportate da Calciomercato.com, non lasciano spazio a dubbi: la decisione di non procedere con il trasferimento non è stata sua.

Le parole che svelano il retroscena 🗣️

In conferenza stampa, il calciatore ha espresso una mentalità ferrea e pragmatica. “Non dipendeva da me”, ha dichiarato, “loro hanno deciso di non portarlo avanti. Ho una forte mentalità: succede, va bene così, vado avanti”. Questa frase, breve ma incisiva, getta nuova luce su un affare che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi milanisti. La ricostruzione dei fatti parla di un accordo quasi raggiunto con il Bayer Leverkusen per un prestito con diritto di riscatto, che sarebbe diventato obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Tuttavia, una volta che il giocatore è sbarcato in Italia, la dirigenza rossonera, oggi guidata dal nuovo DS Igli Tare, ha voluto approfondire le sue condizioni fisiche con delle visite mediche supplementari.

La questione infortuni e la risposta del giocatore 🏥

Il nodo cruciale che ha bloccato la trattativa, come emerso in seguito, riguarda le condizioni fisiche del giocatore e la sua storia di infortuni. Su questo tema, Boniface ha risposto con grande sicurezza e un tocco di provocazione a chi insinuava dubbi sulla sua integrità fisica: “Chi parla della mia forma fisica? Se non fossi al 100%, sarei in ospedale e non potrei parlare qui oggi”. Una risposta che non solo smentisce le voci, ma mostra anche un giocatore sicuro di sé e pronto a dimostrare il suo valore sul campo.

Il nuovo corso del Milan con Tare e Allegri

La vicenda di Boniface si inserisce in un contesto di profondo cambiamento per il Milan. La società ha intrapreso un nuovo ciclo, affidando la guida tecnica a Massimiliano Allegri, già vincitore di uno scudetto con i rossoneri, e la direzione sportiva a Igli Tare, che ha il compito di costruire la squadra del futuro. Le visite mediche approfondite, che hanno fatto sfumare l’affare Boniface, potrebbero essere un segnale della nuova linea gestionale voluta da Tare e Allegri, improntata a una massima prudenza e attenzione ai dettagli, specialmente per investimenti importanti come quello che sarebbe stato per il giovane attaccante. Il nuovo Milan sembra intenzionato a non lasciare nulla al caso, cercando di evitare qualsiasi rischio legato alle condizioni fisiche dei suoi futuri acquisti.

Un futuro da riscattare in Germania 🇩🇪

Per Boniface, il mancato trasferimento in rossonero rappresenta una pagina chiusa, ma anche un’opportunità per dimostrare il proprio valore altrove. Con l’arrivo al Werder Brema, il nigeriano ha la possibilità di riscattarsi e di far ricredere chi, in Italia, ha dubitato di lui. La sua determinazione è palpabile e le sue parole sono un manifesto della sua forte mentalità: andare avanti, nonostante le delusioni, e concentrarsi sul futuro. Il mercato estivo si è concluso con un colpo di scena per il Milan, che ha virato su altri obiettivi, ma per Boniface si è aperta una nuova avventura in Bundesliga, dove potrà dimostrare di essere pronto e in forma per i massimi livelli del calcio europeo.