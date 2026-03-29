Calciomercato Milan, è Retegui il nome che mette d’accordo tutti! Primo incontro tra le parti. L’alternativa gioca in Serie A

Calciomercato Milan, Mateo Retegui è il nome che in casa rossonera mette d’accordo tutti: Santiago Castro la principale alternativa

Il Milan ha rotto gli indugi per il centravanti della stagione 2026/27. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il nome balzato in cima alla lista del direttore sportivo Igli Tare è quello di Mateo Retegui. L’attaccante della Nazionale italiana, attualmente in forza all’Al-Qadsiah in Arabia Saudita dopo il trasferimento record dall’Atalanta nell’estate 2025, è considerato il profilo ideale per l’attacco di Massimiliano Allegri.

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Nelle scorse settimane è già andato in scena un incontro interlocutorio tra Tare e l’entourage del calciatore (guidato da Alessandro Moggi) per sondare la fattibilità di un ritorno in Serie A.

Calciomercato Milan, Retegui e l’opzione Castro: Allegri vuole chi conosce la A

La preferenza del tecnico livornese è chiara: il nuovo numero 9 deve conoscere già il campionato italiano per ridurre al minimo i tempi di inserimento. Retegui risponde perfettamente a questo identikit, ma l’operazione resta complessa a causa dell’ingaggio da 16 milioni di euro percepito in Arabia. Per questo motivo, il Milan tiene caldissima la pista che porta a Santiago Castro. Il “Toto” del Bologna è stato visionato da uno scout rossonero domenica scorsa allo stadio Dall’Ara durante il match contro la Lazio; la sua valutazione si aggira sui 40 milioni, ma i rapporti tra i club sono ottimi.

Sullo sfondo rimangono altri nomi, seppur più defilati. Dusan Vlahovic appare ormai vicinissimo al rinnovo con la Juventus fino al 2028, mentre per Moise Kean della Fiorentina il Milan valuta l’inserimento di contropartite tecniche (come Camarda o Comotto) per abbassare la richiesta viola di 60 milioni.