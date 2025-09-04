Calciomercato Milan, Furlani avvisa i due esuberi rossoneri: niente più casi Origi! Spunta la soluzione a sorpresa

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani avvisa Adli e Bennacer: esclusi altri casi Origi, si valuta la rescissione del contratto

Il calciomercato Milan si trova ad affrontare una situazione complessa che riporta alla mente il costoso precedente di Divock Origi. Il centravanti belga, un vero e proprio fantasma per il club rossonero, continua a pesare sul bilancio con un stipendio di 4.5 milioni di euro all’anno, nonostante sia fuori dai piani della squadra da tempo. Il suo contratto scadrà a fine anno, ma la dirigenza di via Aldo Rossi, con a capo il nuovo direttore sportivo Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri, teme che altri due calciatori possano seguire le sue orme: Yacine Adli e Ismael Bennacer.

La situazione di Adli e Bennacer è diventata un nodo cruciale da risolvere per il Milan. Entrambi hanno trascorso la scorsa stagione in prestito, ma senza riuscire a convincere i rispettivi club a un riscatto definitivo. Yacine Adli, in prestito alla Fiorentina, ha avuto un avvio di stagione promettente sotto la guida di Palladino, dimostrando sprazzi di buon calcio. Tuttavia, il suo rendimento è calato progressivamente nel corso dei mesi, portando la società viola a non esercitare l’opzione di acquisto. Ismael Bennacer, invece, dopo la vittoria della Supercoppa con il Milan, è stato ceduto in prestito per sei mesi al Marsiglia. Purtroppo per lui, anche questa esperienza non è stata un successo, e il club francese ha deciso di non trattenerlo.

Tornati alla base, i due calciatori sono stati prontamente informati che non rientravano nei piani del club né dell’allenatore Allegri. I loro entourage sono stati incaricati di trovare una nuova sistemazione, ma la ricerca si sta rivelando più difficile del previsto. Attualmente, Adli e Bennacer si allenano con la squadra “Milan Futuro”, in attesa di una soluzione. Il mercato, ormai chiuso in gran parte d’Europa, restringe notevolmente le opzioni a disposizione. Nonostante ciò, non sono mancate le offerte e gli interessamenti. Entrambi hanno ricevuto proposte dall’Arabia Saudita, una destinazione che però non sembra al momento gradita. Per Yacine Adli si erano fatte avanti anche squadre di Ligue 1 e di Serie A, con il Sassuolo in prima fila, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione.

La fonte di questa situazione, come riportato da TMW, sottolinea come l’unica speranza per il Milan risieda nei mercati ancora aperti. I riflettori sono puntati su Turchia, Arabia Saudita e Grecia, le uniche piazze dove si può ancora sperare di piazzare i due esuberi. Per Bennacer c’è un forte pressing del Trabzonspor, anche se l’algerino non sembra entusiasta della destinazione. La situazione di Adli è ancora più complicata, senza proposte concrete sul tavolo.

Il Milan è in una situazione delicata: se non si dovesse arrivare a una cessione prima della fine di questi mercati, il club sta valutando la drastica opzione della risoluzione dei contratti. Una mossa che costerebbe caro, considerando che il contratto di Adli scade nel giugno 2026 e quello di Bennacer è valido fino al 2027. Un epilogo che il Milan, già scottato dal caso Origi, vorrebbe assolutamente evitare. La gestione di questi esuberi sarà uno dei banchi di prova per il nuovo assetto dirigenziale con Tare e Allegri.