Calciomercato Milan: Renato Sanches aspetta ancora il PSG che però offre poco al Lille

Stallo apparente su Renato Sanches, scrive Tuttosport. Il Lille non ha ancora accordo con il Paris Saint Germain che, a sua volta, non vuole mettere sul piatto troppi soldi per un giocatore che andrà a scadenza nel giugno 2023.

Per lui, Maldini e Massara non hanno mai ritirato la loro proposta d’acquisto, ma molto passa anche dalla decisione del giocatore che, per ora, sembra guardare più a Parigi che ai rossoneri, che comunque non ha mai disdegnato.