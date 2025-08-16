Calciomercato Milan, rebus Adli: trattativa in corso con un club di Serie ma il calciatore temporeggia. Ultime

Calciomercato Milan, da risolvere ancora il rebus Adli: trattativa in corso con il Sassuolo ma il calciatore temporeggia

L’asse Milan-Sassuolo si conferma uno dei più caldi di questa sessione di calciomercato Milan. Come anticipato in esclusiva settimane fa dal giornalista Matteo Moretto, il Sassuolo ha messo nel mirino Yacine Adli, talentuoso centrocampista rossonero. Tuttavia, la trattativa, pur essendo ben avviata, sta incontrando delle difficoltà significative, con il giocatore che non sembra ancora del tutto convinto di sposare il progetto neroverde. Un dettaglio cruciale che potrebbe riaprire scenari inaspettati per il futuro di Adli.

L’interesse del Sassuolo per Adli nasce dalla necessità di rafforzare il proprio centrocampo con un elemento di qualità e visione di gioco. Adli, nonostante non abbia trovato un posto fisso nell’undici titolare del Milan nella passata stagione, ha dimostrato sprazzi del suo indubbio talento, in particolare nella costruzione del gioco e nella capacità di dettare i tempi. La prospettiva di un maggiore minutaggio e un ruolo più centrale al Sassuolo sembrerebbe, sulla carta, un’opportunità da cogliere per il giovane francese.

Eppure, stando alle ultime indiscrezioni fornite da Matteo Moretto, Adli non ha ancora dato il suo assenso definitivo. Le motivazioni dietro questa esitazione potrebbero essere molteplici. Forse il giocatore nutre ancora la speranza di ritagliarsi un ruolo importante nel Milan, specialmente con l’arrivo di una nuova guida tecnica e un nuovo direttore sportivo. O forse, il giocatore sta valutando altre opzioni che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane, cercando una destinazione che lo convinca pienamente dal punto di vista sportivo e progettuale.

Il Milan, dal canto suo, segue con attenzione l’evolversi della situazione. Con Igli Tare ora al timone come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, la società rossonera sta attraversando una fase di rinnovamento. Entrambi i dirigenti stanno lavorando per plasmare la rosa secondo le proprie idee tattiche e strategiche. La permanenza di Adli al Milan non è affatto esclusa, specialmente se Allegri dovesse ravvedere nel giovane francese un elemento utile al suo scacchiere tattico. D’altro canto, una sua cessione potrebbe liberare risorse economiche e spazio per l’arrivo di nuovi rinforzi in linea con le richieste dell’allenatore.

La fumata bianca tra Adli e il Sassuolo è dunque tutt’altro che certa. La trattativa resta in stand-by, in attesa che il giocatore prenda una decisione definitiva. Le prossime ore e giornate saranno cruciali per capire se l’operazione si sbloccherà o se Adli continuerà a vestire la maglia rossonera. L’incertezza sul suo futuro aggiunge un ulteriore elemento di suspense a un calciomercato già di per sé frenetico.

Per il Sassuolo, Adli rappresenterebbe un colpo importante, in grado di elevare il livello tecnico del centrocampo. Per il Milan, invece, la sua eventuale partenza o permanenza sarà una delle prime decisioni che il nuovo tandem Tare-Allegri dovrà affrontare, in un’ottica di costruzione di una squadra in grado di competere su più fronti. Il tempo stringe e il destino di Yacine Adli è ancora tutto da scrivere.