Calciomercato Milan, Ravezzani perplesso: su queste mosse dei rossoneri l’ha detto veramente!

Calciomercato Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha commentato con perplessità le mosse dei rossoneri per quanto riguarda i terzini

Il calciomercato Milan si trova ancora una volta al centro di un dibattito acceso, alimentato dalle recenti mosse di mercato che riguardano i terzini difensivi. Le parole di Fabio Ravezzani, giornalista di lungo corso e attento osservatore delle vicende rossonere, hanno riacceso la discussione sulla strategia del club. “Una cosa che non capisco è l’insana voglia di cambiare vorticosamente gli esterni difensivi da parte del Milan. Siamo così certi che Athekame sia meglio di Calabria e Royal? Magari sì, spero. A meno che il ragionamento sia: prendo a 6 mln e magari rivendo a 10. Cioè pura finanza,” ha dichiarato Ravezzani, esprimendo un legittimo interrogativo che risuona tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Athekame: Un Nuovo Volto per la Fascia Destra Rossonera?

L’ipotesi di un nuovo acquisto, Athekame, per rinforzare la fascia destra della difesa milanista, ha scatenato non poche perplessità. La domanda che sorge spontanea è se un profilo come il suo possa rappresentare un reale upgrade rispetto a giocatori già affermati come Davide Calabria ed Emerson Royal, quest’ultimo arrivato a Milanello in tempi recenti. Calabria, da tempo un punto fermo e capitano del Milan, ha dimostrato attaccamento alla maglia e buone doti difensive, pur non essendo immune da critiche. Emerson Royal, dal canto suo, è stato accolto con aspettative, sebbene il suo impatto debba ancora essere pienamente valutato.

Il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, sembra orientato a una politica di ringiovanimento e opportunità di mercato. La cifra di 6 milioni di euro per Athekame, come suggerito da Ravezzani, potrebbe rientrare in una logica di investimento a basso rischio con un potenziale di plusvalenza futura. Questa strategia finanziaria, se da un lato può garantire stabilità economica al club, dall’altro solleva interrogativi sulla priorità data al lato tecnico-sportivo rispetto a quello puramente economico.

La Visione di Tare e Allegri per il Futuro del Milan

L’arrivo di Igli Tare come Direttore Sportivo segna un nuovo capitolo nella gestione sportiva del Milan. Conosciuto per la sua abilità nel scovare talenti e nel condurre operazioni di mercato oculate, Tare potrebbe aver individuato in Athekame un profilo con margini di crescita importanti, in linea con una visione a lungo termine. La sua esperienza, unita a quella di Massimiliano Allegri in panchina, potrebbe portare a una ridefinizione degli equilibri tattici e delle scelte di formazione. Allegri, dal suo canto, è un allenatore pragmatico, abituato a lavorare con i materiali a disposizione e a valorizzare i singoli. La sua eventuale approvazione per l’arrivo di Athekame indicherebbe fiducia nelle sue capacità di adattamento e nel suo potenziale contributo alla squadra.

Il continuo ricambio nel ruolo di terzino, tuttavia, può generare instabilità difensiva. La coordinazione e l’affiatamento tra i reparti richiedono tempo e continuità. Se da un lato la competizione interna può stimolare i giocatori a dare il massimo, dall’altro un eccessivo turnover rischia di compromettere l’equilibrio di squadra. Sarà fondamentale osservare come Tare e Allegri riusciranno a bilanciare le esigenze di mercato con la necessità di costruire una difesa solida e coesa.

In sintesi, la “insana voglia di cambiare vorticosamente gli esterni difensivi” del Milan, come evidenziato da Ravezzani, potrebbe celare una duplice anima: da un lato la ricerca di giovani promesse con un potenziale di rivendita, dall’altro la volontà di Tare e Allegri di modellare una squadra dinamica e competitiva. Solo il campo, alla fine, darà il suo verdetto definitivo sull’efficacia di queste scelte e se Athekame sarà realmente il profilo giusto per la fascia destra del nuovo Milan.