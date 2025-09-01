Calciomercato Milan, Ravezzani sicuro: con questi due colpi rossoneri competitivi per quell’obiettivo

Calciomercato Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha commentato positivamente l’arrivo di Nkunku e Rabiot in rossonero

Nel frenetico ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, il Milan ha sferrato due colpi che hanno scosso l’opinione pubblica e riacceso l’entusiasmo dei tifosi. L’arrivo di due talenti di livello internazionale come Christopher Nkunku e Adrien Rabiot ha dato un nuovo volto alla rosa rossonera. A commentare queste mosse, in un post sul proprio account “X”, è stato il noto giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani, che ha espresso un parere molto chiaro e ottimistico sulle chance del club di raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Secondo Ravezzani, l’innesto di Nkunku e Rabiot rappresenta un fattore determinante per il calciomercato Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri. “Il Milan che aggiunge Nkunku e Rabiot alla squadra aumenta considerevolmente le sue possibilità di centrare la qualificazione Champions,” ha dichiarato il giornalista. Questa affermazione sottolinea come il reparto di centrocampo e l’attacco siano stati potenziati in maniera significativa, con due giocatori in grado di garantire qualità, esperienza e gol. Nkunku, in particolare, è un jolly offensivo che può agire su tutto il fronte d’attacco, portando fantasia e imprevedibilità, mentre Rabiot offre solidità e dinamismo in mezzo al campo.

Nonostante il giudizio positivo, Ravezzani non ha mancato di sottolineare le lacune ancora presenti nella squadra. Il giornalista, infatti, ha identificato due aree che richiedono ulteriori interventi: “Resta aperto il problema sulle fasce, davvero misere e quello di puntellare la difesa.” Il Milan, secondo Ravezzani, dovrà affrontare la stagione con ali difensive che non sono all’altezza delle ambizioni del club e con una retroguardia che necessita di essere rafforzata per competere ai massimi livelli. Queste osservazioni mettono in luce le sfide che il direttore sportivo Igli Tare dovrà affrontare in futuro per completare la rosa.

Il commento di Ravezzani si chiude con una nota di fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Nonostante le debolezze evidenziate, il giornalista ritiene che la squadra abbia il potenziale per raggiungere il quarto posto grazie alla guida tecnica di un mister esperto e di successo. “Ma un allenatore bravo porta questa squadra al quarto posto,” ha concluso Ravezzani, ribadendo l’importanza del ruolo dell’allenatore nella valorizzazione del materiale umano a disposizione.

In sintesi, il giudizio di Fabio Ravezzani sul Milan è un mix di ottimismo e realismo. Da un lato, il giornalista riconosce il valore inestimabile di due acquisti come Nkunku e Rabiot, capaci di elevare il livello tecnico della squadra. Dall’altro, mette in guardia sulle carenze strutturali che il club deve ancora risolvere, specialmente sulle fasce e in difesa. Tuttavia, la fiducia in Allegri rimane il punto fermo, suggerendo che, con un abile timoniere, il Milan può davvero raggiungere il traguardo della Champions League. Le prossime partite diranno se la visione di Ravezzani si tradurrà in realtà.