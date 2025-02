Calciomercato Milan, Ravezzani lancia l’allarme! Sulla società rossonera l’ha detto veramente!

Calciomercato Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha criticato l’organigramma societario del club rossonero: le dichiarazioni

Intervistato da TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Se come pare purtroppo avremo quattro squadre e non cinque già sappiamo le prime tre. Per il quarto posto te la giochi con Juventus, Lazio e Fiorentina. Il Milan tecnicamente ha qualcosa in più, ma non riesce a esprimere a terra i cavalli che ha a disposizione. Con Jimenez e Musah giocheresti 4-4-2, ma devi avere il coraggio di togliere Leao e Joao Felix. Preferisco tenere Pulisic in campo visti i gol che ha fatto a inizio anno, ma questa sarebbe una rivoluzione tattica e strutturale. Il Milan con il 4-2-3-1 è arrivato secondo, ci penserei bene anche visto l’effetto che si creerebbe fuori dal campo. A monte di tutto questo c’è una scelta societaria che è dettata dall’improvvisazione. Il Milan è una società improvvisata, c’è un capo scout che fa mercato, un amministratore delegato esperto di finanza che fa mercato e un ex giocatore con pieni poteri. La prima cosa che deve fare il Milan è prendere un uomo di calcio che abbia pieni poteri. Furlani deve tornare a fare l’amministratore delegato, Moncada il capo scout e Ibrahimovic l’uomo immagine. L’allenatore ha un contratto di tre mesi ed è precario. Hai preso giocatori a gennaio in affitto smantellando il mercato estivo come Walker e Joao Felix. È una società che improvvisa, questo è il vero problema».