Calciomercato Milan, Ravezzani perplesso dalle mosse estive dei rossoneri: problema modulo, alcune scelte non convincono

Calciomercato Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha criticato alcune scelte estive del club rossonero: il suo commento

Il mondo del calcio è in fermento e, come spesso accade, la pausa per le nazionali non fa altro che alimentare il dibattito sulle possibili scelte tecniche e tattiche delle squadre. Questa volta, a finire sotto i riflettori è il calciomercato Milan, guidato dal suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e con Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Il noto giornalista e direttore televisivo, Fabio Ravezzani, ha espresso il suo punto di vista sulle future mosse del tecnico rossonero, pubblicando un’analisi dettagliata sul suo account “X” (ex Twitter) che ha subito scatenato un’ampio dibattito tra tifosi ed addetti ai lavori.

Ravezzani, noto per le sue analisi spesso dirette e incisive, ha messo in discussione le scelte di formazione del Milan, suggerendo delle soluzioni alternative che, a suo dire, avrebbero più senso viste le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Il focus principale del suo ragionamento riguarda il modulo e il posizionamento dei giocatori chiave, con particolare attenzione al reparto offensivo e agli esterni, che secondo lui mostrano una certa “modestia”.

Il giornalista ha proposto un cambio di modulo radicale, passando dal consueto 4-3-3 a un più audace 3-4-3. “L’unica cosa che avrebbe senso, contando anche la modestia degli esterni, sarebbe un 3-4-3. Saele, Fofana, Modric, Rabiot con Nkunku, Leao finto 9 e Pulisic. Ma la fascia sinistra sarebbe decisamente a rischio. In alternativa, fuori Pulisic e dentro Estupinan. Boh”.

Questa proposta, che vedrebbe in campo una squadra completamente ridisegnata, ha ovviamente sollevato diverse riflessioni. L’idea di schierare Leao come “falso nove” è indubbiamente affascinante, ma al tempo stesso rischiosa. Il portoghese, pur essendo estremamente versatile, si è sempre trovato a suo agio partendo da sinistra, dove può sfruttare al meglio la sua velocità e il suo dribbling. L’inserimento di Luka Modric a centrocampo, invece, garantirebbe al Milan una dose extra di esperienza e qualità, ma l’età del croato e il suo impegno nel Real Madrid e in nazionale potrebbero limitarne l’utilizzo e la continuità.

A fare da contraltare al parere di Ravezzani, si pongono le considerazioni sui rischi che un modulo così sbilanciato potrebbe comportare. Come sottolineato dal giornalista stesso, la fascia sinistra sarebbe “decisamente a rischio”, una vulnerabilità che il Milan di Allegri non può permettersi. La seconda opzione, che vede Estupinan al posto di Pulisic, sembrerebbe mirata a dare più copertura sulla sinistra, ma toglierebbe al contempo uno dei giocatori più tecnici e imprevedibili del reparto offensivo rossonero.

Il dibattito è aperto e le ipotesi di Fabio Ravezzani offrono un interessante spunto di riflessione sulle possibili mosse del nuovo Milan di Allegri e Tare. I tifosi, intanto, non vedono l’ora di scoprire quali saranno le vere scelte tattiche del tecnico livornese, che si ritroverà ad affrontare un’altra stagione ricca di grandi sfide e attese altissime.