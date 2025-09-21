Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Rashford: i rossoneri ci avevano pensato seriamente, duello col top club in Serie A

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Marcus Rashford: i rossoneri ci avevano pensato seriamente così come la Juve

Le gesta di Marcus Rashford con la maglia del Barcellona in Champions League hanno un sapore amaro per il calcio italiano, in particolare per il calciomercato Milan. L’attaccante inglese, classe ’97, che sta incantando l’Europa con le sue magie, era stato un obiettivo concreto per i rossoneri, ma il suo trasferimento in Catalogna rappresenta un grande rimpianto. La storia, svelata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, rivela come il club di via Aldo Rossi avesse tentato di inserirsi nella corsa per il talentuoso giocatore prima che il suo sogno si avverasse.

Tutto ha inizio nel gennaio 2025, un periodo in cui il rapporto tra Rashford e il Manchester United era in una fase di stallo, aprendo uno spiraglio per i top club europei. In quel frangente, la dirigenza milanista intuì l’opportunità di portare a Milano una stella di primissimo livello dalla Premier League. Insieme alla Juventus, che si era mossa in parallelo, il Milan attivò i propri canali per sondare il terreno e capire la fattibilità di un’operazione che si sarebbe concretizzata nell’estate successiva. Per i tifosi rossoneri, l’idea di vedere Rashford vestire la maglia del Diavolo era un sogno ad occhi aperti.

La strategia del Milan e la ferma volontà del giocatore

Il Milan ha sempre avuto un piano chiaro per il proprio reparto offensivo. Moncada, forte della sua esperienza e della sua visione, vedeva in Rashfordil profilo ideale per aggiungere imprevedibilità alla squadra. Le sue qualità tecniche, la sua capacità di saltare l’uomo e la sua rapidità avrebbero arricchito il tridente d’attacco, offrendo a Conceicao nuove soluzioni tattiche. Il club rossonero, a differenza della Juventus, ha continuato a monitorare la situazione con grande attenzione, convinto che il giocatore potesse rappresentare il colpo dell’estate. L’interesse del Milan non era una semplice suggestione, ma un progetto concreto che si era sviluppato nel corso dei mesi, con contatti frequenti e analisi approfondite della situazione.

Tuttavia, come spesso accade nel calcio, la volontà del giocatore ha prevalso su ogni altra considerazione. Il retroscena svelato da Moretto ha evidenziato l’ostacolo insormontabile che ha bloccato il trasferimento in rossonero: Marcus Rashford aveva un solo grande sogno, il Barcellona. La sua ferma preferenza per i blaugrana lo ha spinto a rifiutare ogni altra offerta, compresa quella del Milan, pur di attendere la mossa decisiva del club catalano. Nonostante gli sforzi Milan, non c’è stato modo di far cambiare idea a Rashford, che era determinato a inseguire il suo obiettivo a tutti i costi. Alla fine, la sua pazienza è stata ripagata, con il Barcellona che ha formalizzato l’operazione in estate, lasciando l’Italia, e in particolare il Milan, con l’amaro in bocca per un’occasione sfumata.

Un futuro senza rimpianti?

La storia di Rashford al Barcellona serve da promemoria per il Milan e per il calcio italiano. Non sempre le strategie di mercato, per quanto accurate, possono superare i desideri personali di un campione. Il Milan ha dimostrato di avere una visione e la capacità di individuare talenti di livello mondiale, ma in questo caso, la volontà del giocatore ha scritto il finale di questa storia. Nonostante il rimpianto, il Milan dovrà guardare avanti, continuando a lavorare sul mercato per trovare il giocatore che possa portare la squadra di Massimiliano Allegri al top del calcio italiano, senza guardarsi indietro. Il sogno Rashford è sfumato, ma il Milan continua a sognare in grande.