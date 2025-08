Calciomercato Milan, ci sono chance per Goncalo Ramos? Matteo Moretto ha fatto il punto in diretta. Ultimissime notizie sui rossoneri

Nonostante le recenti indiscrezioni che lo accostavano al Milan, l’attaccante del Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos non sembra essere una priorità per i rossoneri. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il suo nome non è “così caldo” per la dirigenza milanista, che sta esplorando diverse altre piste per rinforzare il reparto offensivo.

Il Milan sta lavorando su più fronti per trovare il profilo giusto, ma l’attenzione principale sembra essere rivolta altrove. In particolare, Moretto conferma che una delle piste più concrete e seguite è quella che porta a Dušan Vlahović. L’attaccante serbo, la cui situazione con la Juventus rimane incerta, è un nome che il Milan valuta con grande interesse.

La strategia del club rossonero è chiara: non puntare su un solo obiettivo, ma avere diverse opzioni pronte per ogni evenienza. Il nome di Ramos era stato menzionato come una possibile alternativa, specialmente nell’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, ma al momento non sembra essere la prima scelta.

L’interesse per Vlahović, invece, continua a essere forte, e il Milan sta monitorando con attenzione l’evoluzione della sua situazione a Torino. La possibilità di un affare vantaggioso, magari in prestito con opzione d’acquisto, rende l’operazione molto attraente per i rossoneri.

Insomma, il mercato del Milan per l’attacco è in piena fase di studio. Sebbene molti nomi vengano accostati al club, come quello di Gonçalo Ramos, la pista che porta a Vlahović sembra essere quella più concreta e al centro delle strategie della dirigenza di Via Aldo Rossi.