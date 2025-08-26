Calciomercato Milan, rebus Rabiot! Approccio confermato da parte di Allegri ma... Clamorosa rivelazione

Calciomercato Milan, da risolvere il rebus Rabiot: i rossoneri non hanno ancora ricevuto il via libera definitivo da parte del centrocampista

La situazione del Milan si fa incandescente in queste ultime ore di mercato, con il club rossonero che cerca disperatamente rinforzi per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, il nome che ha animato la discussione in casa Milan è quello di Adrien Rabiot. La notizia ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi, ma la realtà sembra ben più complessa.

Il Milan, con il suo nuovo direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando su più fronti per trovare il profilo giusto. Dopo aver sondato il terreno per Giovanni Fabbian, per il quale il Bologna ha risposto picche, l’attenzione si è spostata su un obiettivo di ben altra caratura, ovvero Rabiot. Il club rossonero ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione. È emerso subito che il Marsiglia, squadra attuale di Rabiot, valuta il giocatore 15 milioni di euro e non intende accettare contropartite tecniche. Un prezzo considerevole, ma che il Milan potrebbe decidere di investire vista l’importanza del ruolo.

La volontà di Rabiot e le difficoltà del Milan

Nonostante il forte interesse del Milan, la situazione è tutt’altro che semplice. La principale difficoltà non risiede tanto nel costo del cartellino, quanto nella volontà del calciatore. Secondo le informazioni raccolte da Di Marzio, Adrien Rabiot ha espresso il desiderio di rimanere al Marsiglia. La sua priorità assoluta sarebbe quella di ricucire il rapporto con la società e i tifosi, e continuare la sua avventura in Ligue 1. Questo forte attaccamento al club francese rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per il Milan che, pur avendo dimostrato un interesse concreto, non può forzare la mano.

Per il momento, Rabiot non ha dato alcuna apertura a un possibile trasferimento in Serie A. Il club rossonero, tuttavia, resta in attesa, sperando che la situazione possa evolvere nelle prossime ore. Igli Tare e Massimiliano Allegri sanno bene che un giocatore con le qualità di Rabiot potrebbe fare la differenza a centrocampo, offrendo un mix di tecnica, fisicità e esperienza. L’incertezza, però, domina la scena e il tempo stringe. Il Milan deve essere pronto a battere altre strade se l’affare non dovesse concretizzarsi.

La speranza è l’ultima a morire, e il Milan continuerà a monitorare la situazione, ma è chiaro che le possibilità di vedere Adrien Rabiot in maglia rossonera sono al momento molto basse. La trattativa non è ancora iniziata formalmente con il Marsiglia proprio a causa della mancanza di un via libera da parte del giocatore. Questo standby obbliga il Milan a tenere aperte altre piste e a non concentrare tutti gli sforzi su un unico obiettivo, per evitare di farsi trovare impreparato.

Conclusioni e scenari futuri

In conclusione, il calciomercato Milan ha tentato un approccio per Adrien Rabiot, ma la risposta è stata finora negativa a causa della volontà del giocatore di restare al Marsiglia. Il club rossonero, sotto la guida di Tare e Allegri, dovrà ora valutare se insistere o virare su altri profili. L’affare Rabiot appare al momento in salita, ma il calciomercato riserva sempre delle sorprese.