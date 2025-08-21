Calciomercato Milan, intrigo Rabiot! Il calciatore è stato messo nella lista dei cedibili e… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato riserva sempre colpi di scena, e l’ultima indiscrezione che infiamma l’ambiente milanista riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, attualmente in forza al Marsiglia, si trova in una posizione delicatissima a causa di un litigio con il compagno di squadra Rowe. Un comportamento che non è affatto piaciuto alla società francese e soprattutto a Roberto De Zerbi, grande estimatore del giocatore, che si è detto profondamente deluso.

Secondo le ultime voci, il club avrebbe messo Rabiot sul mercato, e la rottura sembra ormai insanabile a meno di un clamoroso dietrofront. Questa situazione ha immediatamente acceso l’interesse di diversi club, tra cui, a quanto pare, anche il Milan. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri stanno seriamente valutando l’ingaggio del francese per rinforzare ulteriormente il centrocampo.

Non è un mistero che Massimiliano Allegri, che ha già allenato Rabiot alla Juventus, sia un grande estimatore delle sue qualità. Con la notizia del possibile addio al Marsiglia, Allegri potrebbe aver già contattato il direttore sportivo Igli Tare per sondare il terreno. La prospettiva di avere un centrocampista con le sue doti fisiche e tecniche, unite a un’esperienza internazionale di alto livello, fa gola al tecnico livornese, che lo vede come l’elemento ideale per completare la mediana rossonera.

Per Rabiot, l’opportunità di approdare al Milan sarebbe un’occasione d’oro per rilanciarsi e non perdere il treno della Nazionale in vista dei prossimi Mondiali. La trattativa è ancora nelle sue fasi iniziali, ma il desiderio di Allegri e le necessità di mercato potrebbero spingere il Milan a farsi avanti concretamente per un giocatore che, a dispetto dei problemi caratteriali, rappresenta un’occasione imperdibile.