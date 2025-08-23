Calciomercato Milan, Tare insiste per regalare Rabiot ad Allegri! Il calciatore ha già aperto e… Ultimissime notizie sui rossoneri

Un’esclusiva lanciata da Orazio Accomando scuote il mercato del Milan, confermando le indiscrezioni circolate già all’inizio della settimana. Il Diavolo ci sta seriamente provando per Adrien Rabiot, e non si tratta di un semplice interesse, ma di un vero e proprio sondaggio concreto sia con l’Olympique Marsiglia che con l’entourage del giocatore. Una notizia che, se confermata, delineerebbe un colpo di grande spessore e un’ulteriore conferma della linea di mercato intrapresa da Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Ciò che rende la situazione particolarmente intrigante è la risposta del centrocampista francese. Rabiot ha infatti aperto alla destinazione rossonera, un’apertura che secondo Accomando è fortemente legata al suo solido rapporto con l’allenatore del Milan. La stima reciproca tra i due potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per il buon esito della trattativa. Un’operazione di questo tipo andrebbe ad aggiungere al centrocampo milanista un profilo di altissimo livello, capace di coniugare qualità, fisicità ed esperienza internazionale.

La dirigenza rossonera, di concerto con Allegri, sta dunque valutando la fattibilità di un trasferimento che infiammerebbe la piazza milanista, desiderosa di vedere la squadra rinforzata con giocatori di comprovata caratura. L’operazione Rabiot, quindi, è ben più di una semplice suggestione: è una pista calda, concreta, che testimonia la volontà del Milan di tornare a competere per i massimi livelli. La situazione, come sottolineato dalla fonte, è da monitorare con attenzione, perché i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se il club di Via Aldo Rossi riuscirà a portare a casa un giocatore di spessore in un ruolo chiave del campo.