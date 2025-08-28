Calciomercato Milan, Rabiot è ancora un’ipotesi da prendere in considerazione? De Zerbi vorrebbe… Le ultimissime notizie

Milano – Nonostante le continue voci di mercato che lo accostano al Milan, la pista che porta a Adrien Rabiot sembra definitivamente tramontata, almeno per quest’anno. È quanto riportato dal Corriere della Sera, che conferma come il centrocampista francese sia intenzionato a rimanere all’Olympique Marsiglia, suo club attuale.

Rabiot preferisce il Marsiglia: decisiva la Champions League

Secondo il quotidiano milanese, Rabiot “spinge per restare al Marsiglia”. Nonostante alcune recenti tensioni all’interno dell’ambiente, il giocatore è convinto di voler continuare la sua esperienza in Francia. Il fattore determinante, che ha spinto il francese a prendere questa decisione, è la partecipazione alla Champions League, un palcoscenico che il Marsiglia ha conquistato e che, come sappiamo, manca al Milan. La volontà di competere nella massima competizione europea è una priorità per Rabiot, e l’assenza del Milan in questa competizione ha inevitabilmente pesato sulla sua scelta.

Il ruolo di De Zerbi: Rabiot è incedibile

A rafforzare la posizione di Rabiot c’è anche il suo allenatore, l’italiano Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano, infatti, considera il francese un punto fermo della sua squadra e non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Per De Zerbi, Rabiot è “il giocatore più importante, al pari di Greenwood”, e la sua permanenza è fondamentale per il progetto tecnico del Marsiglia. La stima e la fiducia del tecnico, unita alla possibilità di giocare la Champions League, hanno blindato Rabiot, rendendo quasi impossibile ogni tentativo di approccio da parte del Milan.

La notizia, pur non essendo una sorpresa, chiude definitivamente uno dei capitoli più caldi del mercato rossonero degli ultimi anni. Il Milan di Allegri e Tare dovrà quindi continuare a guardare altrove per rinforzare il proprio centrocampo, consapevole che la mancanza di un palcoscenico prestigioso come la Champions League rende più complessa l’attrazione di alcuni top player.