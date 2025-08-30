Calciomercato Milan, Rabiot adesso è più vicino: contatti continui con lui e la mamma nelle ultime ore per… Ultimissime notizie sui rossoneri

La vittoria contro il Lecce ha dato al Milan l’opportunità di affrontare gli ultimi giorni di calciomercato con maggiore serenità. Nonostante le dichiarazioni del direttore sportivo Igli Tare su altri obiettivi, come l’attaccante Dovbyk e un difensore centrale, il nome di Adrien Rabiot continua a circolare. La dirigenza rossonera, guidata da Tare, sta lavorando in silenzio su questa operazione che potrebbe regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo di grande livello a centrocampo.

Secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese del Marsiglia, dopo un’iniziale esitazione, avrebbe aperto alla possibilità di un ritorno in Italia e di un trasferimento al Milan. L’apertura di Rabiot è un passo fondamentale, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. L’ostacolo principale, come spesso accade per il giocatore, non è tanto il club di appartenenza, ma la sua agente e madre, Veronique Rabiot.

La Gazzetta sottolinea che sono già stati avviati i contatti con la mamma del francese, la quale ha un ruolo cruciale nella gestione della carriera del figlio. Il Milan sa bene che l’affare può decollare solo ed esclusivamente con il suo benestare. La Veronique è conosciuta per essere un osso duro nelle trattative e per pretendere condizioni economiche e contrattuali molto vantaggiose per il figlio.

L’operazione Rabiot, se andasse in porto, sarebbe un vero e proprio colpo di mercato per il Milan, che si assicurerebbe un centrocampista completo, capace di abbinare fisicità e qualità tecnica. La sua esperienza in campo internazionale sarebbe un valore aggiunto per la squadra di Allegri. Il Milan è fiducioso, ma sa di dover agire con cautela e diplomazia per convincere Veronique e regalare ad Allegri un giocatore che il tecnico conosce bene.