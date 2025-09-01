Calciomercato Milan, visite okay per Adrien Rabiot! La nuova avventura del pupillo di Allegri sta per avere inizio. Le ultimissime notizie

Dopo una trattativa lampo, il Milan si prepara a formalizzare l’arrivo di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, uno dei principali obiettivi del tecnico Massimiliano Allegri, ha completato le visite mediche con esito positivo e ora è a un passo dalla firma del contratto che lo legherà ai rossoneri.

Le visite si sono svolte nel ritiro della Nazionale francese, dove Rabiot si trova per gli impegni con la sua nazionale, alla presenza di un membro dello staff medico del Milan. Un’operazione che testimonia l’urgenza e la determinazione del club rossonero, che non ha voluto perdere tempo per assicurarsi un giocatore di grande spessore e di grande esperienza.

L’arrivo di Rabiot, che compirà 30 anni il prossimo anno, rappresenta un colpo mirato per rinforzare il centrocampo del Milan. Il francese, che conosce già molto bene il calcio italiano e il metodo di lavoro di Allegri dai tempi della Juventus, potrà inserirsi immediatamente negli schemi di gioco della squadra, portando la sua fisicità, la sua esperienza e le sue doti tecniche al servizio del team.

L’accordo tra il Milan e il centrocampista prevede un contratto triennale con opzione per il quarto anno, una formula che offre al club una maggiore flessibilità e al giocatore stabilità. Per il suo cartellino, il Milan ha trovato l’intesa con l’Olympique Marsiglia per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Con le visite mediche concluse, il Milan attende solo la firma di Rabiot per dare l’ufficialità al suo arrivo. Il francese, che è stato un pupillo di Allegri, sarà una pedina fondamentale per il tecnico livornese, che lo ritiene un elemento cruciale per il progetto rossonero in campionato e in Coppa Italia.