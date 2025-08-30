Calciomercato Milan, Rabiot fa sognare Allegri! Contatto diretto, il francese ha preso una decisione importantissima. Ecco quale

Calciomercato Milan, Adrien Rabiot ha decisamente aperto al trasferimento in rossonero: contatto diretto tra Tare e la madre-agente del francese

Il mercato del Milan entra nella sua fase più calda con un nome che riaccende le speranze dei tifosi rossoneri: Adrien Rabiot. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista della Juventus, attualmente in rotta con l’Olympique Marsiglia, ha aperto a un possibile ritorno in Serie A. Il club di via Aldo Rossi, tramite un contatto con la madre-agente del giocatore, Veronique, ha ricevuto un’iniziale disponibilità a intavolare una trattativa. Nonostante la volontà iniziale del calciatore fosse quella di rimanere a Marsiglia, una serie di eventi ha cambiato le carte in tavola.

L’ambiente marsigliese è diventato ostile nei confronti di Rabiot, con il presidente Longoria e l’allenatore De Zerbi che hanno espresso pubblicamente il loro disappunto. Le dichiarazioni di De Zerbi in particolare, che ha consigliato a Rabiot di “andare a parlare coi dirigenti e scusarsi”, hanno evidenziato la frattura insanabile tra il giocatore e il club francese. A questo punto, il Milan si è inserito con decisione, spinto dalla richiesta esplicita del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, che conosce bene Rabiot dai tempi della Juventus e lo considera un rinforzo fondamentale per il centrocampo.

Il Milan, guidato dall’amministratore delegato Furlani, dal direttore sportivo Tare e da Zlatan Ibrahimović, sta lavorando senza sosta per portare a termine questa operazione. Un nuovo contatto tra il club e l’entourage di Rabiot è previsto per la giornata di oggi. Se il calciatore deciderà di chiedere ufficialmente la cessione, la trattativa entrerà nel vivo. L’ostacolo principale rimane la valutazione del cartellino: i 15 milioni di euro richiesti dall’Olympique Marsiglia sono ritenuti eccessivi dalla dirigenza rossonera.

L’eventuale arrivo di Adrien Rabiot avrebbe una diretta conseguenza sul futuro di Yunus Musah. Nonostante l’infortunio di Jashari, il centrocampista americano, schierato titolare nell’ultima gara contro il Lecce, è in procinto di trasferirsi all’Atalanta. Il Milan e il club bergamasco hanno già raggiunto un accordo sulla base di 25 milioni di euro più bonus. A confermare la trattativa è stato lo stesso Tare, che ha dichiarato: “Abbiamo un accordo con l’Atalanta e la decisione finale sarà presa oggi”. La cessione di Musah finanzierebbe in parte l’acquisto di Rabiot, rendendo l’operazione sostenibile per le casse del club. L’ultima parola spetta a Rabiot, che dovrà sciogliere le riserve e decidere se ricominciare la sua avventura in Italia, sponda Milan, sotto la guida di Allegri.