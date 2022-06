Calciomercato Milan: ecco quanto sarà pagato Renato Sanches. Il portoghese sempre più vicino ai rossoneri

Renato Sanches, scrive La Gazzetta dello Sport, è sempre più vicino al Milan.

Per 12-15milioni, l’affare si può chiudere. In quel caso, Pioli avrebbe un centrocampista con capacità di inserimento per sostituire Kessie.