Calciomercato Milan: priorità De Ketelaere, Jungdal e Roback per convincere il Bruges a lasciar partire il belga

Come scrive Tuttosport la nuova offerta del Milan per Charles De Ketelaere potrebbe essere così articolata: 30 milioni (come la parte fissa offerta dal Leeds) più i cartellini di Andreas Jungdal ed Emil Roback.

Il club rossonero vuole forzare la trattativa per evitare l’inserimento di top club inglesi che possano far saltare il banco.