Calciomercato Milan: prima offerta ufficiale per De Ketelaere e Pioli gli telefona per spiegargli il progetto

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe formulato un’offerta ufficiale da 20 milioni più bonus per Charles De Ketelaere, non bastano ma è il primo passo di una trattativa che può decollare in fretta.

Il Bruges per CDK ha sempre chiesto 30 milioni, che salirebberoa 35 in caso di asta internazionale. Non solo: in questi giorni ci sarebbe stata una telefonata tra De Ketelaere e Stefano Pioli, con i classici dialoghi tra allenatore interessato e obiettivo di mercato sui progetti per il nuovo Milan.

Se affare sarà, è probabile che si concretizzi nei prossimi 10-15 giorni. Il Milan sa di avere bisogno di accelerare per dare a Pioli un primo acquisto e cominciare a costruire la squadra per il 2022-23. L’ingaggio da 2 milioni di euro rientra perfettamente invece nei parametri rossoneri.