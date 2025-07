Calciomercato Milan, intrigo Musah! Cessione ancora possibile ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, Yunus Musah è considerato ancora tra i cedibili ma serve uno sconto sul cartellino da parte di Tare

Il mercato estivo del Milan è in pieno fermento e uno dei nomi più discussi in uscita è senza dubbio quello di Yunus Musah. Nonostante sia un giocatore di indubbie qualità, le dichiarazioni del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare hanno gettato un’ombra sul suo futuro rossonero, ponendo interrogativi sulla sua permanenza. Tare, nella sua chiacchierata di presentazione con la stampa, è stato categorico: Musah, pur essendo un buon calciatore, non possiede le caratteristiche tecniche ideali per l’idea di calcio di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Questa valutazione, unita all’abbondanza di opzioni a centrocampo, rende l’ex Valencia un elemento sacrificabile sul mercato.

Napoli: Un Affare Saltato per Pochi Milioni

Per un breve periodo, Yunus Musah è stato a un passo dal Napoli. Nella prima metà di giugno, la trattativa sembrava ormai in dirittura d’arrivo, spinta da una precisa richiesta del tecnico partenopeo Antonio Conte. L’operazione si stava concretizzando sulla base di 25 milioni di euro, ma una brusca frenata sui bonus ha fatto saltare tutto. Il Milan pretendeva una quota aggiuntiva tra i 3 e i 4 milioni di euro, una richiesta a cui il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha risposto con un secco no. Da quel momento, i contatti tra i due club si sono interrotti, segnando la fine di un trasferimento che sembrava ormai certo per il centrocampista americano.

Premier League Timida e la Ricerca di Nuove Soluzioni

Nonostante il fallimento della trattativa con il Napoli, agenti e intermediari sono al lavoro per trovare una sistemazione di livello per Musah. La Premier League, solitamente molto attiva sul mercato, ha mostrato solo un timido interesse. Club come West Ham, Nottingham Forest e Wolves non sono andati oltre dei semplici sondaggi e, allo stato attuale, non sembrano intenzionati a fare passi concreti nel breve termine. Questo stallo costringe il Milan a rivedere i propri piani.

La valutazione di quasi 30 milioni di euro fatta dal club rossonero, comprensiva dei bonus, sembra scoraggiare i potenziali acquirenti. Il mercato è però ancora lungo e per Yunus Musah un addio al Milan appare ormai scontato. Resta da capire dove si dirigerà. Non è da escludere che possano presentarsi soluzioni in Spagna o in Francia, campionati che potrebbero offrire al centrocampista americano nuove opportunità e un contesto tattico più adatto alle sue caratteristiche.

Il futuro di Yunus Musah è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: la sua avventura al Milan sembra destinata a concludersi. Le direttive di Igli Tare e le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri hanno tracciato una strada chiara per il centrocampista, che ora attende di trovare la sua nuova casa calcistica.

Fonte: Daniele Longo.