Calciomercato Milan, fissato il prezzo per Kudus: ecco la cifra. L’Ajax stabilisce il prezzo del giocatore ghanese

Tutti i grandi club sono interessati a Kudus: dal Manchester United al Chelsea, da Juventus a Milan.

L’Ajax ha, per questo motivo, fissato il prezzo: 45 milioni per il giocatore ghanese, come riporta Sport.