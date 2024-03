Calciomercato Milan: una pretendente in meno per Theo Hernandez! Lo scenario

Theo Hernandez ha attirato le attenzioni delle big europee. Potrebbe esserci una pretendente in meno per il calciomercato Milan

Come riportato da Calciomercato.it il Bayern Monaco non ha nessuna intenzione di privarsi di Davies che piace al Real Madrid, anzi punta al rinnovo e senza l’uscita del difensore non avrebbero ragione di puntare su Theo Hernandez