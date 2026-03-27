Calciomercato
Calciomercato Milan, Retegui nome caldo per l’attacco: spunta una formula a sorpresa. L’affare può decollare così
Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a seguire con grande attenzione Mateo Retegui per l’attacco: ipotesi prestito
Il Milan è tornato a bussare alla porta di Mateo Retegui. Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, l’attaccante della Nazionale italiana avrebbe manifestato una forte nostalgia per la Serie A dopo meno di un anno trascorso in Arabia Saudita.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan
La conferma di questo riavvicinamento arriva da un incontro significativo: una cena a Milano tra il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, e l’agente del calciatore, Alessandro Moggi, per discutere la fattibilità di un trasferimento nella prossima sessione estiva.
Calciomercato Milan, Retegui tra ingaggio e prestito: la mossa del Diavolo
L’operazione resta complessa a causa delle cifre monstre dell’attuale contratto di Retegui con l’Al Qadsiah, che percepisce circa 20 milioni di euro a stagione dopo il trasferimento record dall’Atalanta per 67 milioni nel luglio 2025. La strategia del Milan è chiara: il club si farebbe trovare pronto solo a patto che la società saudita accetti la formula del prestito e contribuisca in modo sostanziale al pagamento di una parte dell’ingaggio.
Con Santiago Castro blindato dal Bologna, Retegui rappresenta per Massimiliano Allegri il profilo ideale per esperienza e fame di gol in vista della stagione 2026/27.