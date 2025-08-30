Calciomercato Milan, Tare prende nota: colpo possibile a condizioni favorevoli, prossime ore decisive

Calciomercato Milan, Igli Tare spera nel colpo Dovbyk: l’attaccante ucraino ha aperto anche alla soluzione in prestito

Il calciomercato Milan estivo si sta accendendo, e una delle notizie più clamorose che circola in questi giorni riguarda il futuro dell’attaccante ucraino Artem Dovbyk. Un’indiscrezione riportata dall’account Twitter di Nicolò Schira (e ripresa da numerose testate specialistiche) ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico: Dovbyk avrebbe dato la sua piena disponibilità a trasferirsi al Milan. L’aspetto più sorprendente di questa notizia è che l’attaccante della Roma si sarebbe detto disposto ad accettare anche la formula del prestito. Un segnale forte, che dimostra la sua volontà di misurarsi con il calcio italiano e, in particolare, con la maglia rossonera.

La trattativa è curata dal noto intermediario di mercato Gabriele Giuffrida e ha immediatamente catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La trattativa è già in corso e vede Giuffrida al lavoro per trovare la quadra tra i due club. La situazione del Milan in attacco è sotto la lente d’ingrandimento da tempo. Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del tecnico Massimiliano Allegri, la squadra sta subendo un profondo restyling. La necessità di un attaccante con le caratteristiche di Dovbyk è evidente. Il centravanti ucraino, infatti, è un giocatore che abbina la forza fisica a un’ottima tecnica e a un senso del gol innato. Le sue doti lo rendono un profilo ideale per l’attacco rossonero, che cerca un punto di riferimento solido e affidabile.

L’inserimento di Igli Tare come nuovo DS del Milan è un fattore chiave in questa operazione. L’ex dirigente della Lazio è noto per la sua capacità di scovare talenti e di condurre trattative complesse. La sua esperienza e la sua fitta rete di contatti internazionali potrebbero rivelarsi decisive per portare a termine l’affare. Allo stesso modo, anche la presenza in panchina di Massimiliano Allegri ha un peso significativo. L’allenatore livornese è noto per la sua predilezione per i centravanti robusti e completi, capaci di fare reparto da soli e di aiutare la squadra in fase di manovra. Dovbyk rispecchia perfettamente questo identikit, e la sua disponibilità a trasferirsi anche con un prestito dimostra la sua voglia di mettersi a disposizione del tecnico e di dimostrare il proprio valore.

La scelta della formula del prestito potrebbe facilitare enormemente la chiusura dell’affare. Il Milan, in questo modo, potrebbe evitare un esborso economico immediato, garantendosi comunque le prestazioni di un attaccante di grande qualità. Questa soluzione, inoltre, permetterebbe al club di valutare con calma il giocatore nel corso della stagione, per poi eventualmente procedere al suo riscatto in futuro. L’intermediario Gabriele Giuffrida è già al lavoro per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. Il Milan ha fretta di chiudere l’operazione per poter mettere a disposizione di Allegri il nuovo attaccante il prima possibile. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questo colpo di mercato si concretizzerà. La febbre da calciomercato è alle stelle, e il Milan sembra pronto a infiammarla con l’acquisto di Artem Dovbyk.