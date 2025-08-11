Calciomercato Milan, pressing incessante di Tare per chiudere l’operazione! Fumata bianca dietro l’angolo

Calciomercato Milan, Tare sta alzando il pressing per chiudere l’operazione con lo Young Boys per Athekame. Ultime

Il calciomercato estivo del Milan entra nel vivo, e un nome sta emergendo con prepotenza nelle ultime ore: quello di Zachary Athekame, promettente terzino destro dello Young Boys. Le trattative tra il club rossonero e la società svizzera sono sempre più intense e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’intesa definitiva per portare il giovane difensore a San Siro sembra ormai molto vicina.

L’arrivo di Athekame rappresenterebbe un ulteriore tassello nella strategia di rafforzamento della rosa intrapresa dal nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, in perfetta sintonia con le richieste del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La filosofia del club, sotto la nuova guida tecnica e dirigenziale, sembra orientata non solo all’acquisizione di giocatori di esperienza, ma anche e soprattutto all’investimento su talenti giovani e di prospettiva, capaci di garantire un futuro solido e vincente. Athekame, con le sue qualità fisiche e tecniche, rientra perfettamente in questo identikit.

I contatti tra Milan e Young Boys sono continui, quasi frenetici, e le parti stanno lavorando alacremente per limare gli ultimi dettagli che separano il giocatore dall’indossare la maglia rossonera. La volontà del calciatore sembra essere chiara: Athekame sarebbe entusiasta di poter affrontare una nuova sfida in un campionato prestigioso come la Serie A e di vestire i colori di un club dalla storia gloriosa come il Milan.

L’operazione Athekame sottolinea l’attenzione del Milan verso il mercato internazionale e la capacità di scouting della nuova dirigenza. Acquisire un giocatore con le sue caratteristiche, già titolare in una squadra importante come lo Young Boys e con un margine di crescita elevatissimo, sarebbe un colpo significativo. Il terzino svizzero è noto per la sua velocità, la capacità di spinta sulla fascia e una buona fase difensiva, caratteristiche che lo renderebbero un’alternativa preziosa e, nel medio-lungo termine, un potenziale titolare per la fascia destra del Milan.

L’imminente arrivo di Athekame potrebbe anche dare il via ad altre operazioni in uscita o in entrata, dato che il Milan di Tare e Allegri sta cercando di costruire una rosa competitiva su più fronti, in grado di affrontare al meglio gli impegni di campionato e le coppe europee. La profondità della rosa è un aspetto cruciale per Allegri, che avrà bisogno di diverse opzioni e alternative tattiche per gestire al meglio le energie dei suoi giocatori durante una stagione lunga e impegnativa.