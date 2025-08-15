Calciomercato Milan, Tare in pressing totale su Hojlund! Allegri può averlo per quella partita, clamorosa indiscrezione

Calciomercato Milan, Igli Tare in pressing totale su Hojlund: l’obiettivo è metterlo a disposizione di Allegri per la Cremonese

Il calciomercato Milan non perde tempo e accelera sul fronte mercato, puntando dritto a un rinforzo di peso per l’attacco. L’obiettivo primario è Rasmus Hojlund, il giovane e promettente attaccante danese del Manchester United, un vero e proprio regalo per il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. La dirigenza rossonera, con il neo Direttore Sportivo Igli Tare in prima linea, sta lavorando intensamente per chiudere l’operazione prima dell’inizio del campionato, con l’ambizione di vedere Hojlund già in campo per la prima giornata di Serie A contro la Cremonese.

La trattativa con il Manchester United si sta dimostrando complessa ma il Milan è determinato a portare a termine l’affare. L’offerta rossonera si basa su un prestito oneroso: si parla di una cifra vicina ai 5 milioni di euro per avere il giocatore subito a disposizione. La vera sfida, tuttavia, risiede nella discussione riguardante la cifra del riscatto. Il Manchester United valuta Hojlund a peso d’oro, consapevole del suo enorme potenziale e del lungo contratto che lo lega ai Red Devils. Il Milan, dal canto suo, cerca di strappare condizioni favorevoli, puntando sulla volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera e sulla possibilità di garantirgli un ruolo da protagonista sotto la guida di Allegri.

L’arrivo di Hojlund rappresenterebbe un innesto fondamentale per il reparto offensivo del Milan. La sua velocità, la sua potenza fisica e il suo fiuto del gol lo renderebbero l’attaccante ideale per il sistema di gioco di Allegri. Il tecnico, tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, ha espresso chiaramente la necessità di avere un centravanti con le caratteristiche del danese. La sua capacità di attaccare la profondità e di finalizzare le azioni sarebbe un valore aggiunto per una squadra che vuole essere più incisiva in fase realizzativa.

Igli Tare, il nuovo DS del Milan, sta mettendo in mostra tutte le sue abilità negoziali per superare gli ostacoli posti dal Manchester United. La sua esperienza e la sua conoscenza del mercato sono cruciali in questa fase delicata. Il Milan vuole evitare aste e trattative estenuanti, cercando di trovare una quadra che soddisfi tutte le parti in causa. La volontà del giocatore potrebbe essere la chiave di volta: se Hojlund spingerà per il trasferimento, le possibilità di un accordo aumenteranno esponenzialmente.

L’attesa è palpabile tra i tifosi milanisti, desiderosi di vedere un nuovo attaccante di livello indossare la gloriosa maglia rossonera. La prospettiva di avere Hojlund già a disposizione per la prima di campionato contro la Cremonese è un motivo di grande entusiasmo. Sarebbe un segnale forte e chiaro da parte della società, che dimostra di voler costruire una squadra competitiva e ambiziosa fin da subito. La notizia, riportata inizialmente da Gazzetta.it, evidenzia l’intensità di una trattativa che potrebbe cambiare le sorti del mercato rossonero. Il Milan sogna Hojlund, e il sogno potrebbe presto trasformarsi in realtà, regalando ad Allegri il suo bomber per la nuova stagione.