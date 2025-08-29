Calciomercato Milan, spunta il dettaglio nella cessione di Alex Jimenez al Bournemouth: l’obbligo di riscatto scatta a queste condizioni

Calciomercato Milan, particolare dettagli sull’imminente cessione di Alex Jimenez al Bournemouth: c’entrano le presenze

Secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista Daniele Longo, il giovane talento del Milan, Alex Jimenez, è vicino a un clamoroso passaggio al Bournemouth. Si tratterebbe di un’operazione impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto, una base d’intesa che potrebbe presto trasformarsi in un obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L’affare, che si sta delineando in queste ore, è destinato a far discutere i tifosi rossoneri, sorpresi dalla potenziale cessione di un prospetto considerato tra i più interessanti della rosa milanista. Il club inglese, noto per la sua stabilità finanziaria e la volontà di investire su giovani di prospettiva, ha messo sul piatto un’offerta che il calciomercato Milan sta attentamente valutando. La cifra pattuita per l’eventuale riscatto si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una somma considerevole per un calciatore ancora in rampa di lancio.

La strategia del nuovo Milan di Tare e Allegri

Questo trasferimento, se confermato, si inserisce perfettamente nella nuova strategia del Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Tare, che ha preso il posto di Paolo Maldini e Frederic Massara, ha l’obiettivo di ottimizzare il valore della rosa, bilanciando entrate e uscite per sostenere il mercato in entrata. La cessione di un giovane promettente come Jimenez per una cifra così alta permetterebbe al Milan di avere una maggiore liquidità da reinvestire in profili più esperti e pronti a dare un contributo immediato. Allegri, dal canto suo, avrebbe la possibilità di lavorare con una rosa più compatta e funzionale alle sue idee di gioco. L’allenatore livornese, tornato sulla panchina rossonera, è noto per la sua predilezione per giocatori versatili e solidi, e l’arrivo di nuove risorse economiche potrebbe facilitare l’acquisto dei profili desiderati.

I dettagli dell’accordo e l’impatto sulla rosa

L’accordo tra Milan e Bournemouth, secondo quanto riportato da Daniele Longo, prevede una clausola che renderebbe il riscatto obbligatorio. Questo avverrebbe al raggiungimento di 15 presenze in Premier League da parte di Alex Jimenez. Un traguardo che, per un giovane che si affaccia per la prima volta nel campionato inglese, non è così scontato. Tuttavia, la fiducia del club inglese nelle sue qualità sembra essere molto alta, tanto da voler inserire una clausola di questo tipo. Il terzino spagnolo, classe 2005, ha mostrato ottime doti tecniche e un grande dinamismo, ma la sua giovane età e l’esordio in una lega fisica e competitiva come quella inglese rappresentano una sfida non indifferente. La sua partenza libererebbe un posto nel reparto difensivo del Milan, permettendo a Tare e Allegri di valutare l’arrivo di un laterale più esperto, in grado di garantire un rendimento immediato e maggiore solidità alla retroguardia. Il mercato estivo del Milan si preannuncia intenso e ricco di colpi di scena.