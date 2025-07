Calciomercato Milan, forte interessamento dalla Premier League per l’attaccante: per la società è cedibile. Le ultimissime notizie

Il nome di Samuel Chukwueze del Milan continua ad animare le discussioni di calciomercato, con un futuro che appare ancora incerto e conteso tra diversi campionati. Durante questa sessione di trasferimenti, l’esterno nigeriano è stato accostato con insistenza soprattutto a club spagnoli, e in particolare al Real Betis, che sembrava in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.

Tuttavia, le carte in tavola potrebbero cambiare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Chukwueze avrebbe suscitato interesse anche in Premier League, il campionato inglese che da sempre attrae i talenti più brillanti. A fari spenti, e con un’operazione condotta con discrezione, il Fulham starebbe studiando attentamente il suo dossier. Il club londinese è al lavoro per capire se ci possano essere i margini economici e tecnici per portare il giocatore in Inghilterra.

L’interesse del Fulham aggiunge un’ulteriore variabile a una trattativa già complessa. Il Betis, pur essendo stato il più attivo fino a questo momento, dovrà ora fare i conti con la concorrenza di un campionato economicamente molto potente come la Premier League. Chukwueze, con la sua velocità, la sua capacità di dribbling e il suo tiro potente, rappresenta un profilo appetibile per diverse squadre che cercano di rinforzare le proprie fasce offensive.

La situazione è in piena evoluzione e le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro del nigeriano. Se il Fulham decidesse di passare dalle parole ai fatti con un’offerta concreta, la corsa per Chukwueze potrebbe accendersi ulteriormente, trasformandosi in una vera e propria asta tra Spagna e Inghilterra.