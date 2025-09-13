Calciomercato Milan, spunta una forte candidatura per il post Maignan: in caso d’addio del francese si punterà su… Le ultimissime

La scorsa estate, il nome di Zion Suzuki è diventato un obiettivo di mercato per due dei club più importanti della Serie A. Il portiere del Parma è stato seguito con grande attenzione sia dal Milan che dal Napoli, che lo hanno valutato come possibile rinforzo per le proprie rose.

Nel caso del Milan, Suzuki era stato inserito nella lista dei potenziali sostituti qualora Mike Maignan, oggetto di un forte interesse da parte del Chelsea, avesse lasciato il club. Come riportato da Matteo Moretto, i rossoneri hanno preso seriamente in considerazione questa possibilità dopo che il Chelsea ha presentato un’offerta ufficiale per il portiere francese. La proposta, tuttavia, è stata ritenuta insufficiente, portando la dirigenza a sondare il mercato per alternative credibili. La scelta è ricaduta su Suzuki, ma la trattativa non è mai decollata, soprattutto perché Maignan alla fine è rimasto a Milano. Nonostante ciò, il nome del giovane giapponese è entrato a far parte dei radar del club di via Aldo Rossi.

Anche il Napoli aveva individuato in Suzuki una delle alternative possibili per affiancare il titolare Alex Meret, fortemente voluto dal tecnico Antonio Conte. Alla fine, però, né il Milan né il Napoli hanno concretizzato l’operazione, a causa delle alte richieste economiche del Parma e della volontà del giocatore di rimanere in Emilia.

Il futuro di Zion Suzuki rimane incerto. Il portiere si prepara a una stagione cruciale, con l’obiettivo di confermarsi e arrivare al meglio al Mondiale della prossima estate, dove difenderà la porta della sua nazionale. Parallelamente, la situazione di Maignan al Milan non è ancora definita. Un suo possibile addio nella prossima sessione di mercato potrebbe riaccendere l’interesse del club rossonero per Suzuki, tornando a valutare seriamente questa pista a seconda dell’evoluzione della vicenda legata al portiere francese.