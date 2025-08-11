Calciomercato Milan, Tare prende nota: offerto nelle ultime ore, la valutazione fa gola al DS

Calciomercato Milan, Igli Tare prende nota: nelle ultime ore al DS rossonero è stato proposto Lucas Piton, terzino sinistro del Vasco fa Gama

Il nome di Lucas Piton torna prepotentemente a circolare negli ambienti milanisti, riaccendendo l’interesse per il talentuoso laterale brasiliano con passaporto italiano. Secondo informazioni esclusive raccolte da Calciomercato.it, il classe 2000, attualmente in forza al Vasco da Gama, è stato proposto al calciomercato Milan dall’intermediario Camillo Autieri, riaprendo un capitolo che sembrava essersi chiuso solo pochi mesi fa.

Non è un mistero che il club di Via Aldo Rossi, sotto l’egida di Red Bird, avesse già attenzionato Piton in passato. Le cifre richieste all’epoca dal club brasiliano erano considerate elevate, ma il panorama è drasticamente cambiato. Come ulteriormente appreso da CM.IT, il valore di mercato del giocatore si è notevolmente abbassato, rendendolo un’opportunità ben più concreta per le casse rossonere. Si parla ora di una valutazione che oscilla tra i 5 e i 7 milioni di euro, una cifra decisamente più abbordabile, soprattutto considerando la necessità del Vasco da Gama di fare cassa. Questa situazione di urgenza potrebbe addirittura portare a un’ulteriore limatura del prezzo, rendendo l’affare ancora più vantaggioso per il Milan.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan potrebbe essere un fattore determinante in questa trattativa. Tare, noto per la sua capacità di scovare talenti e concludere affari intelligenti, sta attentamente valutando l’opportunità di mercato rappresentata da Piton. Il laterale, che compirà 24 anni, sarebbe un’ottima alternativa al titolare della fascia mancina, Pervis Estupiñán, offrendo a Massimiliano Allegri, il neo-allenatore rossonero, maggiori opzioni tattiche e la possibilità di gestire al meglio i carichi di lavoro durante una stagione lunga e impegnativa.

La rosa del Milan, per quanto riguarda la corsia sinistra, vede già la presenza di Davide Bartesaghi. Il giovane diciannovenne, molto apprezzato da Allegri per le sue qualità e il suo potenziale, potrebbe però partire in prestito per una stagione, consentendogli di giocare con regolarità e accumulare preziosa esperienza. Questa mossa aprirebbe ulteriormente le porte all’arrivo di Piton, che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Estupiñán, garantendo un’adeguata copertura in un ruolo cruciale.

L’operazione Lucas Piton si inserisce perfettamente nella strategia di mercato del Milan, sempre alla ricerca di giovani talenti con ampi margini di crescita, preferibilmente con un passaporto comunitario che non vada a occupare slot per extracomunitari. La sua duttilità e la sua capacità di spingere sulla fascia lo rendono un profilo interessante per il gioco propositivo che Allegri intende implementare. Resta da vedere se il Milan affonderà il colpo, ma le premesse per un ritorno di fiamma ci sono tutte, con Piton che potrebbe presto vestire la maglia rossonera.