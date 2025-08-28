Calciomercato Milan, sale la pista Dovbyk! C’entra Santiago Gimenez, può arrivare con una formula particolare a Milanello

Calciomercato Milan, dopo l’arrivo di Nkunku i rossoneri sono pronti ad accelerare per Dovbyk: può arrivare in prestito dalla Roma

Il calciomercato del Milan continua a scaldarsi, e i tifosi rossoneri hanno un motivo in più per sognare. Nonostante il colpo in attacco sia già arrivato con l’acquisto di Christopher Nkunku, sbarcato a Milano a seguito di un atterraggio all’aeroporto di Linate, il club non sembra intenzionato a fermarsi. L’attaccante francese è il nuovo rinforzo offensivo per Massimiliano Allegri, che ha già espresso la sua soddisfazione per l’arrivo di un giocatore versatile e di grande talento. Tuttavia, la direzione sportiva, ora guidata da Igli Tare, sta lavorando senza sosta per rinforzare ulteriormente il reparto avanzato.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale, l’acquisto di un’altra punta non è da escludere. Il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Artem Dovbyk. La punta ucraina è ancora in cima alla lista dei desideri del Milan di Allegri, nonostante le trattative complesse che lo riguardano. La sua situazione è particolare, poiché la Roma lo ha messo sul mercato e non lo considera più parte del progetto tecnico dell’allenatore Gasperini. Tuttavia, i giallorossi sono disposti a cederlo solo in prestito e a una condizione ben precisa: devono prima trovare un sostituto adeguato.

Questo scenario rende la trattativa per Dovbyk una vera e propria sfida per Tare e per tutto il suo staff. La Roma, infatti, non vuole sguarnire la propria rosa e cedere l’attaccante senza avere in mano un’alternativa. È una situazione di stallo, ma il Milan resta alla finestra, pronto a cogliere l’occasione giusta. La concorrenza non manca, ma il Diavolo è determinato a costruire una squadra competitiva in ogni reparto. L’obiettivo dichiarato dalla società è quello di tornare a lottare per i massimi livelli.

Oltre al nome di Dovbyk, Di Marzio ha rivelato un altro interessante retroscena di mercato. Si sarebbe discusso di un possibile scambio con Santiago Gimenez, attaccante messicano, ma questa pista sembra essersi raffreddata rapidamente. Gimenez non è infatti propenso a questo tipo di soluzione, e la trattativa per lui è diventata molto più complessa. Ciò non esclude, però, che Dovbyk possa arrivare anche in aggiunta a un altro rinforzo, rendendo l’attacco rossonero una vera e propria corazzata.

L’arrivo di Nkunku è certamente un segnale forte da parte del Milan. Il club non sta badando a spese per allestire una squadra all’altezza delle aspettative dei suoi tifosi. Con Tare come nuovo direttore sportivo e Allegri in panchina, la società ha avviato un nuovo ciclo e vuole farlo con il piede giusto. Il calciomercato è ancora lungo, e le sorprese non mancheranno. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a chiudere un altro colpo in attacco e regalare ad Allegri un reparto offensivo ancora più completo. La caccia al nuovo centravanti è ufficialmente aperta.