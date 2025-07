Calciomercato Milan, la rivelazione di Pellegatti su Jashari lascia di stucco! C’entra Tare, l’ha detto veramente

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha fatto un’importante rivelazione su Ardon Jashari: le dichiarazioni

Il calciomercato Milan vive un momento di calma strategica, una virtù che, come sottolineato dal noto giornalista Carlo Pellegatti, è profondamente radicata nella filosofia del club. “Pazienza”, ripete Pellegatti, un concetto che risuona con le parole del generale Sun Tzu: “chi è paziente ed è prudente, contro un nemico che non lo è, sarà vittorioso“. Non è un caso che questo antico trattato di strategia militare sia uno dei libri preferiti dai dirigenti rossoneri, in particolare dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare.

L’arrivo di Igli Tare alla guida dell’area tecnica del Milan segna l’inizio di una nuova era, caratterizzata da una visione lucida e ponderata sul mercato. Tare, noto per la sua capacità di individuare talenti e per la sua fermezza nelle trattative, sembra incarnare perfettamente la filosofia della pazienza e della prudenza. Questa strategia si sposa alla perfezione con l’approccio tattico del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che ha sempre dimostrato di saper costruire squadre solide e vincenti, spesso lavorando con obiettivi a lungo termine e senza fretta.

La determinazione del Milan è stata palesemente espressa dalle parole giunte “ieri da Perth”: “noi non ci ritiriamo, non ci costringono a ritirarsi, saremo noi quando vogliamo ritirarsi che ci ritireremo“. Questo messaggio forte e chiaro ribadisce che il Milan non cede alla pressione esterna e che ogni mossa sarà dettata dalla strategia interna e non da forze esterne. In un mercato sempre più frenetico e spesso dominato dall’impulsività, il Milan di Tare e Allegri sceglie la via della riflessione, consapevole che le decisioni affrettate possono portare a rimpianti.

Un esempio lampante di questa strategia paziente riguarda la situazione legata al giovane talento Jashari. Nonostante il Bruges possa tentare un tour de force in Premier League per vendere il giocatore, la risposta di Jashari è ferma e decisa: “voglio il Milan“. Questa chiara preferenza da parte del calciatore è un vantaggio cruciale per il club rossonero, che può permettersi di attendere il momento giusto senza farsi prendere dall’ansia di chiudere a tutti i costi. La volontà del giocatore è un fattore determinante che spesso viene sottovalutato nella frenesia delle trattative, ma che il Milan, sotto la guida di Tare, sembra valorizzare al massimo.

In conclusione, il Milan sta operando con calma e intelligenza, seguendo i dettami di una strategia ben definita. La pazienza non è sinonimo di inerzia, ma di lucidità e visione a lungo termine. Con Igli Tare al timone del mercato e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, il Milan si posiziona come un club che sa attendere, che sa valutare e che, ispirato dagli insegnamenti di Sun Tzu, è pronto a raccogliere i frutti della sua prudenza nel momento opportuno. La fonte di queste preziose osservazioni, Carlo Pellegatti, offre uno spaccato autentico sulla mentalità vincente che sta permeando il Milan attuale.