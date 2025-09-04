Calciomercato Milan, Pellegatti entusiasta: «Questi due calciatori sono grandissimi acquisti e vi spiego perchè»

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha esaltato l’arrivo di Nkunku e Rabiot a Milanello: le dichiarazioni

Carlo Pellegatti, intervenuto a Pressing, ha offerto un’analisi decisamente ottimistica sul recente calciomercato del Milan, ribaltando la narrativa scettica che ha dominato le ultime settimane. Il giornalista ha sottolineato come, fino a non molto tempo fa, l’opinione comune fosse che la squadra rossonera si fosse indebolita rispetto alla scorsa stagione. Un sentiment negativo che, secondo Pellegatti, non tiene conto degli ultimi, determinanti colpi di mercato orchestrati dal nuovo direttore sportivo Tare, che ha saputo portare a Milano due autentici fuoriclasse.

In particolare, Pellegatti ha esaltato l’arrivo di due nomi di peso, considerati da molti inaspettati fino all’ultimo: Adrien Rabiot a centrocampo e Christopher Nkunku in attacco. Di Rabiot, ha detto senza mezzi termini: “Rabiot, che è un campione“. Una definizione che riflette la stima profonda per il centrocampista francese, la cui esperienza e qualità tecnica potrebbero rappresentare la chiave di volta per la nuova mediana rossonera. Il suo arrivo, infatti, aggiunge non solo solidità e dinamismo, ma anche una visione di gioco superiore che era venuta a mancare in alcune fasi della passata stagione.

Ancor più enfasi, tuttavia, Pellegatti l’ha posta su Christopher Nkunku. Il giornalista ha criticato l’atteggiamento dei media e degli addetti ai lavori che, a suo dire, tendono a sminuire il valore del giocatore solo perché è stato acquistato dal Milan. “Nkunku, che siccome l’ha preso il Milan viene ritenuto un giocatore normale, ma è fortissimo e sarà uno dei giocatori più forti di questo campionato“, ha dichiarato. Questa affermazione è una frecciata diretta a chi ha giudicato l’operazione con scetticismo, sottovalutando le immense potenzialità offensive del talentuoso attaccante francese. Nkunku, con la sua versatilità, rapidità e capacità di finalizzazione, promette di diventare uno dei protagonisti assoluti della Serie A, un vero e proprio crack capace di spostare gli equilibri.

Secondo Pellegatti, il Milan ora dispone di una rosa profonda e ricca di talento, capace di competere per le massime posizioni in classifica. Il peso di far rendere al meglio questi nuovi innesti, e di trovare l’alchimia giusta, ricade ora sulle spalle del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. “Ora tocca ad Allegri trovare l’armonia giusta in avanti“, ha concluso Pellegatti, sottolineando come il tecnico toscano sia chiamato a un compito cruciale: integrare al meglio i nuovi acquisti in un meccanismo di squadra che sappia esaltare le qualità individuali senza sacrificarne la coesione. L’aspettativa è che l’esperienza e la sagacia tattica di Allegri possano plasmare una squadra vincente, in grado di lottare per lo scudetto e tornare a dominare la scena sia in Italia che in Europa. Il mercato del Milan, quindi, si è concluso con un colpo di scena che ha cambiato le prospettive: da una squadra considerata in declino a una nuova pretendente al titolo.