Calciomercato Milan, Pellegatti si espone: «Sarò il suo primo tifoso. Mi auguro che accada questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Nel corso del programma televisivo Pressing, il giornalista Carlo Pellegatti ha analizzato le mosse di mercato del Milan, esprimendo un parere positivo sugli ultimi colpi messi a segno dalla società rossonera. A suo avviso, la squadra è uscita rafforzata dalla sessione di trasferimenti, smentendo le critiche iniziali che la consideravano indebolita.

“Fino a una decina di giorni fa, tutti erano convinti che il Milan fosse meno forte dell’anno scorso”, ha dichiarato Pellegatti. Secondo il giornalista, questa percezione è cambiata radicalmente grazie agli acquisti finali, che hanno modificato in modo sostanziale la qualità della rosa. “Alla fine c’è stato un cambio importante”, ha sottolineato, riferendosi in particolare a due innesti di grande spessore: Adrien Rabiot e Christopher Nkunku.

Pellegatti ha definito Rabiot un vero e proprio “campione”, riconoscendone il valore e l’esperienza. Ma il suo giudizio più forte è stato riservato a Nkunku. Il giornalista ha criticato l’atteggiamento di chi ha sminuito il valore del francese solo perché è stato acquistato dal Milan. “Nkunku, che siccome l’ha preso il Milan viene ritenuto un giocatore normale, ma è fortissimo e sarà uno dei giocatori più forti di questo campionato”, ha ribadito con forza.

Il pensiero di Pellegatti è chiaro: con questi due innesti di grande qualità, la palla passa ora a Massimiliano Allegri. “Ora tocca ad Allegri trovare l’armonia giusta in avanti”, ha concluso, indicando che il tecnico dovrà lavorare per far coesistere al meglio i nuovi talenti e trovare il giusto equilibrio per il reparto offensivo.