Calciomercato Milan, Pellegatti svela tutto! Intrigo Jashari, clamorosi retroscena

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha svelato tutti i retroscena sulla trattativa col Brugge per Ardon Jashari

La trattativa tra il calciomercato Milan e il Club Brugge per il centrocampista Jashari sembra finalmente giunta al capolinea. Dopo settimane di negoziati estenuanti e un tira e molla che ha messo a dura prova la pazienza dei tifosi rossoneri, il Milan, per voce del neo Direttore Sportivo Igli Tare, ha posto un ultimatum. Indipendentemente dalla risposta, positiva o negativa, all’ultima offerta presentata, i rossoneri non intendono proseguire oltre: o Jashari arriverà a Milano o il club si orienterà su altri obiettivi.

A fare chiarezza su questa saga di mercato, che ha toccato “vari picchi di assurdità”, è il noto giornalista Carlo Pellegatti in un video sul suo canale YouTube, fonte preziosa di dettagli e retroscena. Pellegatti, con la sua consueta passione e profondità di analisi, ha ripercorso le diverse fasi di una trattativa che definisce a tratti “surreale”.

“Sembrava essere un tranquillo pomeriggio di fine luglio, una domenica serena e tranquilla, foriera di belle prospettive con il Milan che ha giocato una bella partita con il Liverpool: squadra compatta e Allegriana. È una giornata che invece riserva ancora novità per Jashari. Sono sempre stato massimamente fiducioso, e ora vi racconto delle verità, senza vantarmi di avere la verità, ma penso di avere delle verità importanti,” esordisce Pellegatti, svelando subito l’intenzione di approfondire i retroscena.

Il giornalista smentisce innanzitutto una notizia diffusa, anche da lui stesso, riguardo un’offerta del Milan di 35 milioni più bonus: “Non è vero, l’ho detto anche io ma non ho problemi a dirvelo, che il Milan abbia offerto 35 milioni più bonus.” La situazione, come la descrive Pellegatti, è ben più complessa e rivela un comportamento del Brugge che ha lasciato perplessi gli ambienti milanisti.

Il Milan, infatti, ritiene di essere andato “nettamente oltre il valore” di un giocatore pur valido come Jashari, eletto MVP della scorsa stagione in Belgio. Secondo i rossoneri, il valore del centrocampista si aggira intorno ai 25-27 milioni di euro, ben lontano dai 40 milioni pretesi dal Brugge. La terzultima offerta del Milan era stata di 32 milioni. Il Brugge, con una richiesta quasi anacronistica, avrebbe chiesto 500mila euro in più pur di superare il record di trasferimento nella storia del calcio belga, fissato a 32 milioni (forse De Ketelaere, ipotizza Pellegatti).

La volontà del giocatore è un altro elemento cruciale della vicenda. Jashari, che nella scorsa stagione aveva rinnovato con la promessa di essere ceduto in caso di offerta da un top club di suo gradimento, “vuole solo il Milan”. Pellegatti ne sottolinea la passione incondizionata: “Il giocatore, di origine albanese che ha vissuto in Svizzera, da giovane tutte le domeniche con la famiglia prendeva la macchina e veniva a vedere il Milan. È come Tonali. Lo dico: Jashari è come Tonali. Ha questa passione. Ha questo affetto. Ha questo amore nei confronti del Milan incredibile. Vuole solo il Milan. Ripeto, è come Tonali.” Un paragone che risuona forte nell’animo milanista, richiamando un legame speciale tra giocatore e maglia.

Dopo l’offerta da 32.5 milioni, il Brugge è “scomparso”, utilizzando la proposta del Milan per tentare di strappare cifre più alte in Premier League (Liverpool, West Ham e altre squadre), senza dare alcuna risposta ai rossoneri. Nel frattempo, Jashari “non si è allenato” e ha rifiutato categoricamente ogni offerta proveniente dall’Inghilterra, ribadendo: “Io voglio giocare nel Milan, non mi interessano altre offerte.” Un atteggiamento esemplare che conferma la sua determinazione.

Le novità dell’ultima ora, rivelate da Pellegatti, vedono il Milan fare un’ulteriore mossa per cercare di sbloccare l’impasse, anche per accontentare il nuovo allenatore Allegri e il giocatore stesso. La nuova offerta è di 33.5 milioni più 2 di bonus facilissimi, arrivando a un totale di 35.5 milioni. Pellegatti specifica: “Il Milan ha mandato questa offerta e non invierà proposte più alte di questa.” Il club ritiene di aver già pagato il giocatore “6-7 milioni in più rispetto al valore secondo il Milan”. Jashari ha compreso gli sforzi del Milan ed è “d’accordo” con la società, che ha fatto “tutto quello che si doveva fare”. Il centrocampista “non molla” e la sua volontà di vestire la maglia rossonera rimane incrollabile.

“Cosa succederà adesso? Che il Brugge dovrà dare una risposta. Il Milan pensa di aver fatto il necessario. È partito da 25-26, è arrivato a 32, ne ha messi altri per arrivare a 32.5. Adesso ha fatto 33.5+2 di bonus facilissimi: il primo giorno che piove in Belgio vi do questi bonus, cose del genere,” conclude Pellegatti con la sua consueta ironia. “Il Milan ha fatto tutto quello che doveva fare per prendere questo giocatore. Non è più una questione di un milione/un milione e mezzo. Il Milan è il Milan, il Brugge decide di lavorare in questo modo ed è legittimo, ci mancherebbe altro, però il Milan ha fatto l’ultima offerta: 33.5 più bonus. È l’offerta definitiva? Sì, lo è. Vediamo come finirà.”

L’attesa è ora tutta per la risposta del Club Brugge. Il futuro di Jashari al Milan si deciderà nelle prossime ore, con i tifosi rossoneri col fiato sospeso, speranzosi di vedere il talentuoso centrocampista indossare finalmente la maglia del Diavolo.