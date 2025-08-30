Connect with us

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Pedullà conferma tutto! Non se lo aspettava nessuno, cosa sta succedendo

HANNO DETTO

Dovbyk Milan, accordo vicino? Massara spiazza tutti! Clamorose dichiarazioni dell'AD della Roma

HANNO DETTO

Curva Sud Milan, presa di posizione degli Ultras del Bologna: il messaggio non passa inosservato

HANNO DETTO

Mercato Milan, Minotti non ha dubbi! Alla rosa di Allegri manca un profilo in particolare: ecco quale

HANNO DETTO

Mercato Milan, Compagnoni perplesso: «I rossoneri hanno preso giocatori forti ma ci sono diverse cose che mi lasciano basito. E Allegri...»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Pedullà conferma tutto! Non se lo aspettava nessuno, cosa sta succedendo

Milan news 24

Published

29 minuti ago

on

By

pedullà

Calciomercato Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha confermato la difficoltà dello scambio tra Dovbyk e Santiago Gimenez

Il Calciomercato Milan entra nella sua fase più calda, e le voci si rincorrono a una velocità vertiginosa. Tra le indiscrezioni che hanno animato le discussioni degli ultimi giorni c’è stata quella riguardante un possibile clamoroso scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Tuttavia, questa operazione, che avrebbe coinvolto Milan e Roma, sembra perdere sempre più consistenza, affievolendosi di ora in ora. La situazione è stata analizzata da diversi esperti, e le loro considerazioni convergono verso un unico, chiaro scenario: l’affare è tutt’altro che semplice.

A raffreddare le speranze dei tifosi sono state in primis le parole di Ricky Massara, il direttore sportivo della Roma, che ha espresso dubbi sulla fattibilità dell’operazione. Ma non è solo una questione di** disponibilità dei club**. Un altro fattore determinante è la volontà dei calciatori stessi.

A confermare questo quadro è anche la visione di Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato di Sportitalia. Le sue parole, riportate da diverse fonti, gettano ulteriore luce sulla vicenda, confermando le difficoltà e i dubbi che circondano lo scambio. Pedullà ha dichiarato: “Tema Santiago Gimenez, confermiamo quanto svelato ieri: non solo il messicano intende restare, ma dentro la Roma non c’è plebiscito per lo scambio. Teniamo conto che nelle ultime 48 ore di mercato le cose possono cambiare, tuttavia oggi è così. Mentre Dovbyk va solo se arriva un sostituto”. La citazione di Pedullà è stata ampiamente ripresa e sottolinea due aspetti fondamentali. Il primo, come già accennato, è la ferma volontà di Santiago Gimenez di non muoversi da Milano. Il secondo, e non meno importante, è che la Roma stessa non è del tutto convinta dell’affare, e al suo interno non c’è un accordo unanime sullo scambio.

Inoltre, il Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, ha le sue priorità. I rossoneri, infatti, dovranno valutare con attenzione ogni singola mossa, e lo scambio con la Roma appare sempre più una pista secondaria.

In conclusione, sebbene le dinamiche del calciomercato siano imprevedibili, e le cose possano cambiare radicalmente in pochissimo tempo, al momento lo scambio tra Dovbyk e Santiago Gimenez appare improbabile. La volontà dei calciatori e i dubbi interni ai club rendono l’affare una strada in salita, e il tempo stringe. La sensazione è che i due giocatori continueranno a vestire le rispettive maglie, almeno per il momento.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.