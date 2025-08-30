Calciomercato Milan, Pedullà conferma tutto! Non se lo aspettava nessuno, cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha confermato la difficoltà dello scambio tra Dovbyk e Santiago Gimenez

Il Calciomercato Milan entra nella sua fase più calda, e le voci si rincorrono a una velocità vertiginosa. Tra le indiscrezioni che hanno animato le discussioni degli ultimi giorni c’è stata quella riguardante un possibile clamoroso scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Tuttavia, questa operazione, che avrebbe coinvolto Milan e Roma, sembra perdere sempre più consistenza, affievolendosi di ora in ora. La situazione è stata analizzata da diversi esperti, e le loro considerazioni convergono verso un unico, chiaro scenario: l’affare è tutt’altro che semplice.

A raffreddare le speranze dei tifosi sono state in primis le parole di Ricky Massara, il direttore sportivo della Roma, che ha espresso dubbi sulla fattibilità dell’operazione. Ma non è solo una questione di** disponibilità dei club**. Un altro fattore determinante è la volontà dei calciatori stessi.

A confermare questo quadro è anche la visione di Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato di Sportitalia. Le sue parole, riportate da diverse fonti, gettano ulteriore luce sulla vicenda, confermando le difficoltà e i dubbi che circondano lo scambio. Pedullà ha dichiarato: “Tema Santiago Gimenez, confermiamo quanto svelato ieri: non solo il messicano intende restare, ma dentro la Roma non c’è plebiscito per lo scambio. Teniamo conto che nelle ultime 48 ore di mercato le cose possono cambiare, tuttavia oggi è così. Mentre Dovbyk va solo se arriva un sostituto”. La citazione di Pedullà è stata ampiamente ripresa e sottolinea due aspetti fondamentali. Il primo, come già accennato, è la ferma volontà di Santiago Gimenez di non muoversi da Milano. Il secondo, e non meno importante, è che la Roma stessa non è del tutto convinta dell’affare, e al suo interno non c’è un accordo unanime sullo scambio.

Inoltre, il Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, ha le sue priorità. I rossoneri, infatti, dovranno valutare con attenzione ogni singola mossa, e lo scambio con la Roma appare sempre più una pista secondaria.

In conclusione, sebbene le dinamiche del calciomercato siano imprevedibili, e le cose possano cambiare radicalmente in pochissimo tempo, al momento lo scambio tra Dovbyk e Santiago Gimenez appare improbabile. La volontà dei calciatori e i dubbi interni ai club rendono l’affare una strada in salita, e il tempo stringe. La sensazione è che i due giocatori continueranno a vestire le rispettive maglie, almeno per il momento.