Calciomercato Milan, aneddoto Pavlovic Tare! Il DS lo voleva già alla Lazio, decisione precisa sul serbo durante la scorsa estate

Calciomercato Milan, spunta l’aneddoto legato a Tare e Pavlovic: il DS voleva il serbo già ai tempi della Lazio

Emergono retroscena interessanti sul rapporto tra il Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, e il difensore serbo Strahinja Pavlovic. A svelare il dettaglio è stato Peppe Di Stefano nel corso del suo intervento su Sky Sport Insider.

Secondo Di Stefano, la stima di Tare per Pavlovic non è affatto recente, ma affonda le radici nel periodo in cui il dirigente albanese operava alla Lazio: «Quando era alla Lazio, Tare aveva voluto fortemente Pavlovic».

Calciomercato Milan, la trattativa saltata per Pavlovic alla Lazio e il nuovo incontro in rossonero

La trattativa, che avrebbe potuto portare il difensore a Roma, non andò però a buon fine, bloccata da un ostacolo imprevisto: «senza però riuscire a chiudere la trattativa per un problema alle visite mediche».

Un intoppo burocratico o fisico che, all’epoca, impedì a Tare di assicurarsi un giovane talento che evidentemente riteneva cruciale per il futuro.

Il destino, tuttavia, ha voluto che le loro strade si incrociassero nuovamente a Milano. Ora che Tare è al Milan, l’occasione per assicurarsi il serbo si è ripresentata, e il dirigente non se l’è lasciata sfuggire, agendo in modo diametralmente opposto rispetto alle voci di mercato della scorsa estate: «Se l’è ritrovato al calciomercato Milan e non l’ha lasciato partire».

Questa determinazione nel blindare Pavlovic, anche di fronte a offerte importanti (come i 30 milioni del Crystal Palace, poi bloccati da Allegri), testimonia la profonda convinzione di Tare nel valore del difensore, ora diventato un «perno insostituibile» della retroguardia rossonera.