Calciomercato Milan, sirene dalla Premier per Pavlovic: Furlani fissa il prezzo, prima offerta in arrivo

Calciomercato Milan, nuovo sirene dalla Premier League per Pavlovic: i rossoneri fissano il prezzo a 40 milioni di sterline

La finestra di calciomercato Milan estiva si preannuncia rovente e, secondo quanto riportato da Alan Nixon de The Sun, il Crystal Palace è pronto a tornare all’assalto per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista del Milan, Pavlovic. L’allenatore delle Eagles, Oliver Glasner, avrebbe individuato nel giovane serbo il rinforzo ideale per il proprio reparto mediano, e la sua determinazione nel portare il giocatore a Selhurst Park è palpabile.

La notizia, diffusa in esclusiva da The Sun, sottolinea la persistenza di Glasner, che già in passato aveva tentato di ingaggiare Pavlovic. Ora, con l’apertura ufficiale del mercato, sembra che il tecnico austriaco sia intenzionato a fare un nuovo e più concreto tentativo. Pavlovic, arrivato al Milan con grandi aspettative, non ha sempre trovato spazio da titolare fisso, ma ha comunque dimostrato lampi di classe e un potenziale notevole, attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui appunto il Crystal Palace.

Tuttavia, l’operazione si presenta complessa, soprattutto per quanto riguarda la valutazione economica del cartellino del giocatore. Il Milan, consapevole del valore e del potenziale di Pavlovic, avrebbe fissato una richiesta considerevole: ben 40 milioni di sterline. Una cifra che, a prima vista, potrebbe sembrare proibitiva per le casse del Crystal Palace.

Ed è proprio qui che entra in gioco la strategia delle Eagles. Sempre secondo The Sun, il club londinese non ha alcuna intenzione di partecipare a un’asta al rialzo o di sborsare cifre che considera “esorbitanti”. La filosofia del Crystal Palace, infatti, è quella di operare sul mercato con intelligenza e oculatezza, evitando spese folli che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria della società. Per questo motivo, l’offerta iniziale che il Crystal Palace starebbe preparando sarebbe significativamente inferiore alle richieste rossonere, attestandosi intorno ai 25 milioni di sterline.

Questa differenza di valutazione, pari a ben 15 milioni di sterline, promette di rendere la trattativa lunga e potenzialmente estenuante. Il Milan, dal canto suo, non ha fretta di cedere Pavlovic, soprattutto se non dovesse arrivare un’offerta che rispecchi appieno le sue aspettative. La dirigenza rossonera potrebbe preferire trattenere il giocatore o aspettare rilanci da altri club interessati.

D’altro canto, il Crystal Palace, guidato dalla ferma volontà di Glasner, cercherà di far leva sulla volontà del giocatore, qualora Pavlovic dovesse manifestare il desiderio di un maggiore spazio e di una nuova avventura in Premier League. La strategia sarà probabilmente quella di presentare un progetto sportivo convincente al giocatore e, contemporaneamente, di avviare una serrata negoziazione con il Milan, magari cercando di inserire clausole legate al raggiungimento di obiettivi o bonus per avvicinarsi alle richieste rossonere senza intaccare eccessivamente il proprio budget iniziale.

La finestra di mercato è appena iniziata, ma la saga di Marko Pavlovic e l’interesse del Crystal Palace, come rivelato da The Sun, si preannunciano come uno dei temi caldi dell’estate calcistica. Le prossime settimane ci diranno se le Eagles riusciranno a strappare il giovane talento al Milan o se le richieste dei rossoneri si riveleranno un ostacolo insormontabile.