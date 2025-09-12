Calciomercato Milan, era già tutto deciso: la rivelazione! Rapporto chiuso da tempo

Calciomercato Milan – Matteo Moretto ha rivelato un retroscena sulla cessione del terzino avvenuta questa estate

L’addio di Theo Hernandez, il terzino sinistro francese noto per le sue incursioni offensive e la velocità supersonica, al Milan non è stato un fulmine a ciel sereno. Le trattative per il rinnovo del contratto, come rivelato dal giornalista Matteo Moretto, si erano già arenate da tempo, ben prima dell’inizio del 2024. Una situazione complessa che ha portato a una frattura insanabile tra il giocatore e il club.

L’accordo con il Como e la rottura definitiva

Il punto di non ritorno, secondo Moretto, è stato raggiunto a gennaio, quando il Milan ha avviato e finalizzato un accordo con il Como, club neopromosso in Serie A. La mossa dei rossoneri, che prevedeva la cessione di Theo a un’altra società italiana, è stata interpretata dal terzino come una mancanza di fiducia e un segnale chiaro della volontà di cederlo. Da quel momento, ogni possibilità di ricucire lo strappo è svanita. La relazione tra il giocatore e il Diavolo si è completamente rotta, portando all’inevitabile separazione nel corso del mercato estivo.

Il futuro di Theo e le conseguenze per il Milan

Il trasferimento di Theo Hernandez ha rappresentato una perdita significativa per il Milan, che ha dovuto salutare uno dei suoi pilastri e uno degli interpreti più importanti del gioco sulla fascia sinistra. La partenza del difensore ha aperto un vuoto tattico e tecnico che i rossoneri sono stati costretti a colmare con nuovi acquisti. L’ex giocatore del Real Madrid, invece, ha iniziato un nuovo capitolo della sua carriera, lasciandosi alle spalle anni di successi e un legame molto forte con la tifoseria milanista.

Questa vicenda sottolinea la delicatezza delle dinamiche di mercato e l’importanza del rapporto di fiducia tra un club e i suoi giocatori chiave. L’intenzione di cedere Theo, pur motivata da ragioni economiche o strategiche, ha avuto un impatto emotivo e relazionale profondo, che ha portato a un epilogo doloroso per entrambe le parti.