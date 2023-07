Agente Arnautovic: «Ecco le ultime sul futuro di Marko». Le parole sul futuro dell’attaccante del Bologna

Daniel Arnautovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Marko, accostato anche al Milan. Ecco le parole del fratello e agente:

«Marko non si muove. Almeno per ora. Si trova benissimo a Bologna, non ha problemi con nessuno. Chi lo vuole, sa benissimo le sue caratteristiche: se ci fosse qualcosa di concreto, ne parleremmo con il club, per capire se sia il caso di salutarci o meno. Ma adesso sta solo pensando a ricominciare il ritiro nel migliore dei modi, per fare bene con questa maglia»