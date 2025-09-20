Calciomercato Milan, Pardo sicuro: «In estate scelte poco lineari ma Allegri ha in mano una squadra con grosso potenziale e con un vantaggio. Ecco quale»

Calciomercato Milan, Pierluigi Pardo, noto giornalista, ha commentato le scelte estive dei rossoneri e non solo: le sue dichiarazioni

Il giornalista e telecronista di DAZN, Pierluigi Pardo, come di consueto è stato protagonista del programma radiofonico “Tutti Convocati” su Radio 24. Durante la sua analisi delle partite di Champions League e degli eventi calcistici più recenti, Pardo si è soffermato in modo specifico sull’imminente impegno del Milan. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, infatti, si prepara ad affrontare l’Udinese al Bluenergy Stadium in occasione della quarta giornata di campionato, in una partita in programma per sabato 20 settembre alle 20.45. L’incontro, a detta del telecronista, si preannuncia come una sfida tutt’altro che semplice per i rossoneri.

Il commento di Pierluigi Pardo è stato chiaro e diretto, fornendo un’analisi dettagliata della situazione: “Test interessante perché numeri alla mano l’Udinese è davanti al Milan: sta facendo molto bene. Una partita sfiziosa e aperta per merito dei bianconeri: hanno fatto 7 punti in tre partite, hanno la capacità di essere cangianti nel corso della stessa partita il che li rende una squadra molto complicata“. Queste parole sottolineano l’ottimo stato di forma dell’Udinese, che con 7 punti ha avuto un inizio di stagione superiore a quello del Milan, rendendo l’incontro una vera e propria prova del nove per i rossoneri di Allegri. L’abilità dei friulani di cambiare pelle in campo è un fattore che il Diavolo dovrà tenere in grande considerazione.

Pardo ha proseguito la sua analisi spostando il focus sulle dinamiche interne del calciomercato Milan. Ha messo in evidenza un aspetto che potrebbe rivelarsi un vantaggio competitivo per il club milanese in questa fase della stagione: “Per il Milan il fatto di poter lavorare senza le coppe europee è un vantaggio“. L’assenza di impegni infrasettimanali, infatti, permette a Massimiliano Allegri e al suo staff di concentrarsi pienamente sugli allenamenti e sulla preparazione delle partite di campionato, ottimizzando la forma fisica e tattica dei giocatori. Questo è un dettaglio non da poco, che potrebbe fare la differenza nel lungo termine.

Il giornalista ha concluso il suo intervento con un’analisi sul mercato estivo condotto dal direttore sportivo del Milan, Igli Tare, definendolo “abbastanza poco lineare“. Tuttavia, ha riconosciuto che nonostante alcune mancanze, il Milan è una “squadra piena di talento in tutti i reparti, con alcune mancanze ma con la possibilità di lavorarci”. L’operato di Tare ha consegnato ad Allegri una rosa ricca di giocatori di qualità, offrendo all’allenatore le risorse necessarie per plasmare una squadra che, pur con qualche lacuna, ha un potenziale notevole. La possibilità di lavorare con maggiore continuità e senza le pressioni delle competizioni europee rappresenta una grande opportunità per il Milan di Allegri e Tare per consolidare il proprio gioco e puntare in alto in questa stagione.